Tenor il president da l’uniun «Pro Lucmagn» Martin Candinas èsi stà in bun onn. La via è stada serrada per 28 dis, quai en cumparegliaziun cun l’onn avant, dus dis pli pauc. En cumparegliaziun cun il 2017/2018 èsi bler pli pauc. Lez onn era la via stada serrada per 76 dis. Avert è il pass restà durant 113 dis per 24 uras. Quai saja en cumparegliaziun cun ils onns passads sur la media.

Er èn pli paucas lavinas vegnidas fin en via. L’onn 2019/2020 hajan ins registrà 21 lavinas, l’onn avant era quai anc il dubel cun 42 lavinas sin via. Surtut il cumenzament da l'enviern, il november ed alura il mars. Ma il pli impurtant saja ch’ins possia guardar enavos sin 20 onns avert il pass, senza in pli grond accident, han accentuà ils responsabels da la cumissiun tecnica Nora Zürcher e Fabrizio Conceprio.

Custs per cas giuridics

Da l’autra vart na sajan ils custs betg sa reducids. Quai haja surtut da far cun ils cas giuridics. Uschia haja la Pro Lucmagn gì decis l'avust 2019 da surdar per ils proxims 10 onns l’incarica da rumir naiv a la societad «Edelweiss» domiciliada en il Tessin. Cunter questa decisiun ha la societad che fascheva ils ultims 20 onns las lavurs fatg recurs, fin al Tribunal federal a Losanna.

Il tribunal ha lura decis, che la surdada na cuntrafa betg a las leschas. La sentenzia finala è anc pendenta a Losanna, ma qua saja surtut da reglar tgi che ha da surpigliar tge custs, ha accentuà il president Martin Candinas. Per l’onn passà ha l’uniun «Pro Lucmagn» fatg in gudogn da radund 18’500 francs.

Custs vegnan en futur incassads sco budgetads

Las vischnancas ed era las pendicularas survegnian en futur in quint sco budgetà. Quai saja per rinforzar la liquiditad da l’uniun. Uschia survegnian las vischnancas per exempel il quint cun las cifras dal budget. E sch’il quint final varieschia alura la finala, vegnia quai fatg dabuns sin il proxim quint ha declerà il president da l’uniun. Ma ins fetschia dapi 20 onns il budget cun 750’000 francs e quai vegnia probabel era a restar.

Legenda: Las expensas da la Pro Lucmagn ils ultims 20 onns. mad

Festa da giubileum

La festas da giubileum da 20 onns avertura dal pass Lucmagn durant l’enviern ha stuì vegnir spustada sin ils 21 da november, pervi dal coronavirus. Il mument sajan ils dus cussegliers guvernativs Mario Cavigielli e Cladio Zali s’annunziads per vegnir a la festa da giubileum. Era vegnia la nova societad «Edelweiss» ad esser preschenta quai di sin il pass Lucmagn, cun maschinas ed era per respunder dumondas, ha Martin Candinas accentuà.