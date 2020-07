cuntegn

Pass dal Lucmagn - Consorzi tessinais po rumir la naiv il proxim enviern

Uss èsi cler tgi che rumescha la naiv sin il Lucmagn il proxim enviern: Il Tribunal federal ha refusà in recurs fatg da las firmas che rumivan fin uss la via dal pass. Uschia dastga la Pro Lucmagn surdar las lavurs per ils proxims 10 onns a duas firmas tessinaisas.