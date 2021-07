Program San Gottardo PSG na è betg fitg enconuschent. Il motiv è ch’ils manaders na fan betg reclama e ch’els sustegnan projects specifics.

Emprests e contribuziuns a fonds perdu

PSG è in project communabel dals quatter chantuns Grischun, Uri, Vallais e Tessin ensemen cun il Secretariat da stadi per l’economia (SECO). La finamira è da sviluppar la regiun dal Gottard. Sco il manader da fatschenta Dieter Bogner di na realisescha la PSG sezza projects, ma ella sustegn quels cun emprests ed/u contribuziuns a fonds perdu.

Ma per survegnir in sustegn ston ins ademplir tschertas cundiziuns sco per ex. avair in agen chapital da 25% per in project ed i dovra ina garanzia d’ina banca u autras garanzias per emprests da la Confederaziun.

Regiun dal Gottard sco destinaziun da velo

Projects ch'il program ha sustegnì fin uss en Surselva èn per exempel:

La colliaziun da las pendicularas da Sedrun e Mustér cun in emprest da 40 milliuns.

La pendiculara nova da Salins/Sedrun sin il Cuolm da Vi cun in emprest da passa 5 milliuns francs.

E previs èsi da sustegnair la senda da viandar NEATural en Tujetsch ed il project per renovar il Center Fontauna a Mustér. Sco Dieter Bogner di, èsi era ina finamira d’etablir la regiun dal Gottard sco destinaziun da velo.