La vischnanca da Falera ha er approvà il preventiv per l'onn 2021. Quel prevesa tar expensas da 6,85 milliuns in pitschen plus da 10'250 francs. Il preventiv è vegnì approvà unanimamain.

Gea a dus credits

Plinavant ha la vischnanca approvà dus credits: In da 500'000 francs per la sanaziun d'ina funtauna d'aua sin l'Alp Dadens ed in da 200'000 francs per sanar il tetg da la stalla sin l'Alp Dadens. Er unanimamain è vegnì decidì che la parzella 1449 en la zona da bajegiar per indigens Er Liung vegn surdada en dretg da construcziun.

