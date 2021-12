Sumvitg quinta per l'auter onn cun in pitschen gudogn

La vischnanca da Sumvitg quinta per l'auter onn cun in gudogn da 125’229 francs. Quai tar expensas da 7,7 milliuns ed investiziuns da 3,8 milliuns francs. Las investiziuns nettas per il proxim onn èn calculadas cun 3'790’200 francs. La radunanza communala da mesemna saira ha approvà il preventiv.

Nordic Surselva

Ultra da quai ha il suveran approvà ils statuts da l'Uniun Nordic Surselva, uschia che la vischnanca da Sumvitg è da nov commembra da quella.

Ulteriuras decisiuns

Votantas ed ils votants han plinavant decis da laschar il pe da taglia tar 105% da la taglia chantunala simpla. Era approvà ha la radunanza communala la revisiun parziala da la planisaziun locala – determinaziun dals spazis d’aua, zonas da privel, zona da protecziun per l’aua sutterrana, plan general d’avertura traffic e la revisiun dal reglament da traffic.