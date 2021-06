La radunanza communala da Trin ha approvà la gievgia ina nova revisiun parziala da la lescha da polizia. Fieus artifizials da Silvester èn tenor quella uss betg pli lubids sin il territori da la vischnanca da Trin. En futur pon ils da Trin uschia be pli far fieus artifizials il prim d'avust.

Pretais quella nova regla ha l'Uniun purila da Trin. Argumentà aveva l'uniun en in scriver dal mars da quest onn, ch'ils fieus artifizials sajan in memia grond disturbi per ils animals ed in privel per incendis.

Approvà investiziuns e quint dal 2020

Ils pumpiers da Trin pon cumprar in nov vehichel da stizzar. La radunanza communala ha concedì la gievgia saira in credit da 350'000 francs persuenter. Ed er l'indriz da cumond dal provediment d'aua po vegnir sanà. Il suveran ha concedì in credit da 115'000 francs.

Plinavant ha la radunaza communala approvà il quint 2020. Tar entradas totalas dad 8,5 milliuns francs serra quel cun in gudogn da stgars 200'000 francs.