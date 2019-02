La revisun da la lescha federala per la planisaziun dal territori pretenda da tut las vischnancas ch'ellas ston reveder lur plans da zona. Per far quella revisun han las vischnancas tschintg onns peda.

Il plan per realisar la revisun da la lescha dal territori: Termins , Telechargiar la datoteca

En il Grischun na datti betg memia bleras zonas da construcziun, ma ellas n'èn betg repartidas tenor il basegn. Uschia hai num per las pli bleras vischnancas da far pli pitschen las zonas da construcziun existentas. Tenor Richard Atzmüller, manader da l'Uffizi chantunal per il svilup dal territori, èsi previs che mintga fracziun en ina vischnanca duai mantegnair parcellas da construcziun. Quai per pussibilitar era in svilup en la periferia, di Atzmüller.

La charta che mussa las vischnancas pertutgadas: Charta dal Grischun , Telechargiar la datoteca

Per las singulas vischnancas è la procedura per realisar la revisiun da la planisaziun dal territori ina sfida. Cun maletgs directivs han las vischnancas da mussar nua e co ellas vesan il svilup il proxim temp. Sin fundament da quest maletg directiv vegn lura decis nua che las zonas da construcziun ston vegnir redimensiunadas.

Naginas indemnisaziuns

Tenor Richard Atzmüller na datti per la gronda part da las parcellas che crodan, naginas indemnisaziuns. Sulet nua ch'ina parcella cun custs da perimeter è vegnida enzonada avant pli pauc che 15 onns poi dar indemnisaziuns, di il manader dal Uffizi chantunal per il svilup dal territori.

Quant vala insatge ch'è stà a disposiziun onns a la lunga senza ch'insatge ha fatg diever?

Era sche las zonas da construcziun vegnan pli pitschnas en la periferia dal chantun, Richard Atzmüller è persvas dals avantatgs da la revisiun dal territori. Uschia na possian las zonas da construcziun betg pli laschadas en salv e persunas che hajan propi interess da bajegiar possian era bajegiar, di Atzmüller.

Ord l'archiv

RR actualitad 07:00