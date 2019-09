Glindesdi saira, ils 16 da settember è il project dal ressort vegnì preschentà. En ina emprima etappa vul ins realisar 700 fin 800 letgs. Il docent per turissem a la scol’auta spezialisada a Cuira, Norbert Hörburger, di ch’ins stoppia planisar bain tals projects.

In avantatg dal ressort Dieni saja il lieu a la staziun a val da la Arena da skis Andermatt-Sedrun, manegia Norbert Hörburger. I na tanschia dentant betg da mo sa concentrar sin la stagiun d’enviern. Ins stoppia avair in manaschi avert durant l’entir onn.

Decisiv saja era ch’ins haja avunda chapital per finanziar las emprimas investiziuns, sco per exempel ina garascha sutterana ubain la recepziun, ha Hörburger aschuntà.

Purschidas attractivas

En vista al clima che sa mida ed al dumber da skiunzs che sa sminuescha, stoppia in ressort da vacanzas crear purschidas attractivas per pudair subsister en la fiera, di il docent per turissem.

RR actualitad 12:00