Ina senda da viandar cumpletta tras la Ruinaulta n'è il mument nagin tema pli.

L'Uniun Ruinaulta vul, sche insumma pir puspè examinar en tschintg fin diesch onns, co cumplettar il traject. Quai ha ditg il president da l'uniun, Christian Theus a las gasettas da la Somedia. Ed era las variantas per guntgir il traject sajan giud maisa, quellas sajan difficilas areguard l'ambient e pauc attractivas per ils viandants.

Avant prest in onn aveva il Tribunal federal decidì cunter ina senda directa per lung da la riva dal Rain.

Ord l'archiv

Dapi il 2009 datti l'Uniun Ruinaulta che s'engascha per projects en la chavorgia dal Rain.