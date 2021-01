Dapi intgins onns tschertga il chantun Grischun ina schliaziun per ina nova via chantunala tranter Laax e Sagogn. La via veglia maina numnadamain amez tras las funtaunas d'aua da la vischnanca da Sagogn. Il chantun vul dar si la via veglia e propona da construir in nov access en il vest sur il Plaun Larisch ed il Plaun Pigniel. Cunter quella proposta sa dosta l'uniun «Via Precauta» per motivs da la protecziun da la cuntrada e da l'ambient

L'uniun Via Precauta propona en sia petiziun da restar pli u main sin il trassé da la via existenta. Là nua che la via va ussa direct sur las funtaunas vul ins stuschar la via vers munt per uschia vegnir ord la zona da coc da las funtaunas. Per pudair bajegiar ina via en la zona S2 – nua che la via nova giess atras da nov – dovri il consentiment dal chantun. Quel aveva enfin uss refusà categoricamain da sanar la via en il territori cumpiglià.

Petiziun va a la regenza

Il comité «via Precauta» ha surdà ils 19 da schaner la petiziun al president da la regenza chantunala, Mario Cavigelli.