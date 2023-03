La Sana Surselva è vegnida incumbensada da las 15 vischnancas da la Surselva per garantir e promover il provediment da sanadad en Surselva. La finamira principala è da fusiunar las set chasas da tgira sut in tetg.

Dapi la primavaira 2021 è il project Rait da sanadad Surselva vegnì concretisà. Uschia ha il biro da cussegliaziun dumandà la populaziun, tge ch’ella spetga d’ina rait da sanadad, ed era las vischnancas e las chasas da tgira han elavurà propostas en gruppas da lavur. Il november da l’onn passà è il project stà madir per la consultaziun, ma lura èsi sa mussà ch'i dat anc pliras dumondas betg scleridas.

Finanzas, identitad ed ils problems urgents

Surtut la tematica da las finanzas ha procurà per testas cotschnas. A la sesida da preschentaziun il december da l’onn passà hai dà discussiuns intensivas, nua che surtut las finanzas èn vegnidas crititgadas. Il president da la fundaziun Puntreis, Christoph Berger ha crititgà e tschentà dumondas en connex cun la finanziaziun. Uschia n'hajan ins betg mussà, co ch'ins vegnia a tractar per exempel in deficit en l'avegnir, uschia Berger. In da ses arguments è che la chasa da tgira Puntreis ha il mument saunas finanzas e po scriver gudogns, ma cun ina fusiun restassan alura mo ils tschains per la chasa e quels na tanschian betg per reducir ils debits e far reservas, uschia Christoph Berger. Alura èsi propi sa mussà che las finanzas hajan anc potenzial da meglieraziun, di er il president communal da Mustér René Epp, u er il commember da la suprastanza da la fundaziun «Casa Sogn Giusep» a Cumpadials Lucas Tuor.

Dovri ina fusiun uschè gronda?

In ulteriur punct critic è la grondezza da la fusiun. Surtut las chasas da tgira en la Cadi deploreschan ch’ins sto far ina fusiun gronda e ch’ins na fa betg l’emprim ina pli pitschna, e lura forsa pli tard ina fusiun cun tut las chasas da tgira, uschia Tuor. Per els dettia uschia dapli dumondas avertas che respostas, e la perdita da l’identitad speziala da mintga chasa saja propi in grond quità tar els en suprastanza.

Co vai vinavant?

La rait da sanadad Surselva vegn pli probabel realisada, quai ha la presidenta da la Sana Surselva Martina Beeli confermà pliras giadas. Per far in pass enavant dovri almain tschintg instituziuns che vulan far part. Ina da quellas è l’ospital regiunal a Glion, las ulteriuras ston vegnir da las chasas da tgira e da la Spitex. Alura vegnian ins ad instradar la fusiun, era sche betg tut las chasas fetschian part. Las portas n'èn lura betg serradas, uschia po mintga chasa sa cumprar en, era pli tard, uschia Martina Beeli, ed era bandunar la rait fusiunada. Ma quella portia a tuts sulettamain avantatgs, uschia per exempel cun il nov pool da persunal, cun collavuraziuns en il sectur dad IT u cun unifitgar las direcziuns ed uschia spargnar custs.