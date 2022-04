La directura da Sedrun Mustér Turissem, Simona Barmettler, sa retira da ses post la fin d'october. La raschun per quai pass, sajan motivs persunals. Quai ha communitgà la destinaziun turistica. Ella saja tranter auter stada responsabla per la realisaziun da la strategia da la destinaziun e l'introducziun d'in nov model per la carta da giasts. Vinavant saja ella s'engaschada per ina meglra collavuraziun tranter pendicularas, vischnancas ed acturs da la hotellaria e gastronomia.

Simona Barmettler vul uss s'orientar vers la Svizra Centrala suenter quatter onns en sia funcziun actuala e 10 onns en la branscha da turissem. Il cussegl d'administraziun da la destinaziun Sedrun Mustér cumenza ils proxims dis cun la tschertga d'ina successura u d'in successur.