Senda da tschimas a Laax.

En la dumonda a la dretgira districtuala ha la vischnanca burgaisa da Sagogn pretendì, ch'i dettia en il lieu da la tschiffada d'aua dals da Sagogn ina midada da terren tranter las vischnancas politicas da Laax e Sagogn. Durant la sanaziun da lur tschiffada d'aua han ils da Sagogn surpassà il territori communal da Laax, uschia che la tschiffada sa chatta ussa per part sin territori da Laax. Per che la tschiffada saja puspè cumplettamain sin territori da Sagogn vulevan ils burgais da Sagogn sfurzar la midada da terren cun in stop da bajegiar per la senda da tschimas.

Questa pretensiun ha la dretgira renvià cun l'argumentaziun che las vischnancas politicas da Laax e Sagogn sajan sa cunvegnidas pertutgant il dretg da diever da l'aua en la nova tschiffada. Vinavant saja la pretensiun d'ina midada da terren mai stada part dal contract da cunvegnientscha tranter las partidas pertutgant il dretg da bajegiar la senda da tschimas.

«Nagina sentenzia da giubilar»

Il president communal da Laax, Franz Gschwend, è da l'avis che quai na saja betg ina sentenzia da giubilar. El haja plitost vulì discurrer d'ina tscherta cuntentientscha d'avair agì correct. Geschwend deplorescha ch'i saja insumma vegnì ad in cas da dretgira. Quai na saja betg ina buna chaussa per la collavuraziun futura cun ils burgais da Sagogn. El ha dentant er punctuà sia prontadad d'ademplir las empermischuns. El conceda er d'avair fatg talas envers ils burgais da Sagogn.

Franz Gschwend fa er endament ch'i dettia anc in ulteriur cas avert pervi d'ina funtauna, che saja anc pendent tar il Tribunal federal. Quella ha da decider sch'i sa tractia tar quella funtauna d'in object public u in da la vischnanca. Cura che quella decisiun saja sin maisa, possian ins era schliar il problem cun la tschiffada sin territori da Laax.

Sperar da pudair cuntinuar

Gschwend spera uss che la vischnanca burgaisa desistia dal dretg da trair vinavant il cas a la proxima instanza. Per il mument vegnia lavurà vid la senda da tschimas sin territori da Laax. Proximamain vulan ins dentant extender las lavurs sin intschess da Sagogn.

Ils burgais da Sagogn n'han anc betg decidì tge far, ha declerà il president da la vischnanca burgaisa, Flurin Panier. La decisiun da la dretgira administrativa po vegnir tratga vinavant entaifer 10 dis a la Dretgira chantunala grischuna.