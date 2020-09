La vischnanca burgaisa da Sagogn ha inoltrà in recurs cunter la decisiun da la Dertgira regiunala Surselva pertutgant la senda da tschimas da Laax, perquai che quella manass per part er tras territori da la vischnanca burgaisa. La Dretgira regiunala ha renvià gia l'avust la bloccada da construcziun envers la senda da tschimas.

Ina cunvegna tranter la vischanca burgaisa e la vischnanca politica da Laax regla il diever dal guaud da la vischnanca burgaisa per la senda da tschimas. E quella pretenda en ina annexa da sclerir il possess da la funtauna Runs avant che cumenzar a construir la senda da tschimas. Per la Dertgira regiunala Surselva n'è quai dentant stà nagin motiv da sistir la construcziun da la senda da tschimas.

La vischnaunca burgaisa è percunter anc adina da l'opiniun che la cunvegna e las empermischuns fatgas da la vischnanca politica da Laax stoppian vegnir ademplidas. Dischillusiunada è la vischnanca burgaisa da Sagogn, tenor atgnas indicaziuns, da la construcziun da la via da tschimas sin intschess dals burgais da Sagogn, malgrà l’appellaziun cun effect suspensiv inoltrada a la Dertgira administrativa dal chantun Grischun.

Il president communal da Laax, Franz Gschwend, ha confirmà che las lavurs vid la senda sajan reprendidas suenter la decisiun da la Dertgira regiunala Surselva. Era sin igl intschess dalla vischnaunca burgaisa da Sagogn. Dettia la Dertgira administrativa suatientscha al recurs da la vischnanca burgaisa, vegnian las lavurs da construcziun sistidas, ha Gschwend explitgà. In fatg ch’il president communal da Laax deplorass.

Gschwend ha menziunà las interpresas involvidas che stuessan chalar da lavurar e la senda da tschimas vegniss uschia retardada. Il president communal ha aunc ina giada punctuà la prontadad da la vischnanca da Laax da reglar da dumonda da las funtaunas cun la vischnanca burgaisa da Sagogn. Tant pli che la decisiun dal Tribunal federal pertutgond in’autra dumonda da possess da tschiffadas d’aua è sin maisa.

Decisiun a favur da la vischnaunca burgaisa

E quella decisiun dal Tribunal federal plaida en favur dals burgais da Sagogn. Ina decisiun garegiada dalla vischnaunca da Falera che pertutga funtaunas sin il territori da l'Alp Fuorcla. Il Tribunal federal ha renconuschì en sia sentenzia (LQ dils 26 d’uost) il possess da la vischnaunca burgaisa da Sagogn da quellas funtaunas.

La decisiun dal Tribunal federal pertutga era la vischnanca politica da Laax che nizzegia l’aua da las funtaunas ch'èn uss definitiv en possess da la vischnanca burgaisa da Sagogn. Franz Gschwend vesa suenter la decisiun da la dretgira superiura da Losanna ina buna basa da sa cunvegnir cun la vischnanca burgaisa da Sagogn. E da reglar il diever e possess da las funtaunas tant da la Alp Fuorcla sco er a Runs.

En quella direcziun è medemamain il president communal da Sagogn, Hanspeter Casutt, s’exprimì. La decisiun da Losanna porschia il spazi garegià per reglar ils cunfins tranter las vischnancas ed il diever da l’aua. Casutt ha ditg che la suprastanza communala sa drizzia a la cunvegna cun la vischnanca da Laax acceptada da la radunanza communala. Sco i para na sa cumportan las strategias da la vischnaunca burgaisa e da la vischnanca politica da Sagogn betg dal tuttafatg pertutgant reglar il possess e diever dal provediment d’aua. Da quella situaziun n'è betg be il president communal da Sagogn pertschert. Per el èsi cler ch’ils dus constructs dal maun public da Sagogn vegnan a stuair tschertgar in consens.

Ord l'archiv: