La filosofia dals skis «Anavon» sa basa sin la tecnica da producziun giapunaisa «Kaizen». Ina tecnica che duai optimar la producziun ed era ils process da lavur. Questa filosofia hajan els anc perfecziunà ils ultims onns, di René Zähnler che maina l’interpresa dapi la stad passada. Uschia hajan els era pudì optimar la producziun ch’è stada fitg buna quest onn. Surtut era la individualisaziun da mintga singul ski saja ina da las grondas fermezzas da l’interpresa. Uschia possia la clientella eleger la colur e propi individualisar il ski. Quai saja surtut in grond success en l’internet, ma per las fatschentas da sport na saja quai anc betg propi attractiv, di Zähnler.

Emprima seria cun blers sbagls

Surtut l’emprima seria da skis na saja betg stada dal tut perfetga. Uschia hajan els gi da sbatter cun skis ruts, surtut l’onn passà ma era quest onn. Ma tut ils skis hajan ina garanzia da dus onns e perquai saja tut vegnì remplazzà senza discussiun. Quai saja impurtant, ma la reputaziun da l’interpresa haja segir patì, di Zähnler.

Uss hajan els dentant chattà la soluziun cun far in nov ski cun in coc da lain da Fraissen. Quai saja in lain tradiziunal per far skis e quel derivia era da la Svizra. Quai saja impurtant per l’interpresa e per il futur da pudair sa posiziunar sin quest martgà difficil. Ils ultims onns haja quai dà en Svizra fitg bleras interpresas pitschnas da skis che fetschian sumegliant sco els skis unics. Ma els possian sa posiziunar cun in product per gronda part svizzer, il lain, e cun l'individualisaziun dal ski.