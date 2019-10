Las bunas relaziuns da naiv da l'enviern passà han procurà per il bun resultat da las pendicularas Sursaissa SA e Piz Mundaun SA. La svieuta tar las pendicularas da Sursaissa è creschida per varga 10 % sin 5,4 milliuns francs. Al Piz Mundaun è la svieuta creschida per stgars 4 % sin 4,7 milliuns francs. Era il dumber da hosps é creschì per 12% en cumparegliaziun cun la media dals davos tschintg onns. Il davos enviern hai dà 325'000 entradas primaras.

Pli autas investiziuns che planisà

Sin fundament dal bun quint han las duas societads augmentà las investiziuns previsas per quest onn da 1 milliun sin bunamain 5 milliuns francs. Dentar auter vegn bajegia ina nova ustaria sin il Piz Sezner

