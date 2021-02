Per Andrea Noelia Giger e Michael Moser è il tschaiver in impurtant temp. Quest onn han els bardiglià en lur dachasa communabel e quai enstagl da far tschaiver. L'amur in per l'auter, era quella è naschida e creschida durant il temp da tschaiver.

Atgnamain, fissan els uss il pli gugent vi da far tschaiver e vi da giudair la cumpagnia en la musica da tschaiver «Las Lieurs da Trun». Cunzunt quest onn ch'els pudessan festivar il 30avel anniversari da la musica. Là èn els dus dapi daditg commembers. Michael Moser il dirigent da la musica ed Andrea Noelia Giger la presidenta. Enstagl da far tschaiver, han els quest onn fatg midada. Stgatlas enstagl da confettis.

Legenda: Michael Moser ed Andrea Noelia Giger. Il dirigent e la presidenta da la musica da tschaiver «Las Lieurs da Trun». MAD

Midar chasa ha in zic fatg emblidar ch'il tschaiver manca questa fin d'emna. Nus avain laschà ir blera musica da tschaiver e tuttina patratgà vidlonder."

Ils davos mais han els dus renovà lur nov dachasa. Blera lavur hajan els pudì far sez. Uschia èsi stà in bel mument da pudair sa chasar en lur chasa nova. Lur istorgia d'amur ha cumenzà avant sis onns durant il temp da tschaiver. Malgrà ch'els enconuschevan daditg in l'auter, sajan els lura stads l'entschatta in pau malsegirs, schebain l'interess in per l'auter saja propi denturn. Mirond enavos pon els rir da quest temp.

Els dus collia l'amur per il tschaiver e lur amur. Quest onn dentant, dastgan era els sulettamain tadlar la musica da tschaiver e sa regurdar vi da bels e leghers muments.