Sonda, a las 08:30 uras, center «Marcau» a Glion: La garascha è schon bain emplenida cun autos. Ed er in’auzada ensi passa la glieud dad ina stizun a l'autra. Er la stizun da sport Menzli è schon bain visitada. Mattias Menzli, in dals manaders da fatschentas, ha avert la stizun quella damaun cun sentiments maschadads.

Legenda: Mattias Menzli: «Nus avessan in fitg bel enviern cun blera naiv – quai fa in pau mal il cor.» RTR, Flurin Clalüna

El spera dentant, che la situaziun sa meglierescha. Il proxim temp porscha la fatschenta enavant service u ch'els dattan a fit skis. Tuttina vegni a dar in toc pli pauca lavur. Per sias collavuraturas e ses collavuraturs spera el da survegnir lavur curta.

Fatschenta dal favrer vegn a mancar

Ea la stizun da Sascha Decurtins era la damaun schon bain visitada. Clients e clientas hajan nizzegià la davosa chaschun per svutrar atras ils pullovers, giaccas e blusas. Quai fetschia plaschair al mainafatschenta – pli impurtant fiss per el dentant il mais favrer.

Legenda: Sascha Decurtins: «Nus avessan il favrer blers esters che vegnissan – gea, quai vegn scho a far mal.» RTR, Flurin Clalüna

Durant il favrer vuless el controllar la nova collecziun da primavaira. Vinavant saja pussaivel da cumprar en – postar sur telefon u facebook. La svieuta da la stizun averta na salva quai dentant betg.

Trumbettas, posaunas – e pli quiet

Memia pauca lavur, na vegn er Remo Derungs betg ad avair. Il manader d'ina stizun da musica ha en sia ufficina intgins instruments da reparar e tgirar. Tuttina vegnia ad el a mancar il contact direct cun ils clients.

Legenda: Remo Derungs: «Jau charez il contact direct cun ils clients. Quai vegn a mancar.» RTR, Flurin Clalüna

Er el saja vinavant là per far empustaziuns u per reparaturas. Quai vegnia dentant ad esser in toc pli pauc che normal – ed er «mo il necessari.»

«Betg pussaivel da realisar»

La papetaria Maggi a Glion venda sper risplis e palpiri er cudeschs, maletgs e regals. Tenor l'ordinaziun dal Cussegl federal pudess la papetaria vinavant vender artitgels da biro. Cudeschs ed auter stoppian dentant vegnir cuvridas giu. Per il possessur Erich Putzi n'è quai dentant betg pussaivel da realisar. Els serrian perquai la stizun.

Legenda: Erich Putzi: La papetaria pudass vivavant vender palpiri, gasettas u material da scriver. Da vender mo quai, e da serrar giu il rest dal sortiment, na saja dentant betg realistic. RTR, Flurin Clalüna

Stizun da fluras resta averta

Fluras na tutgan per blers betg tar ils products dal mintga di – tenor l'ordinaziun dal Cussegl federal dentant schon. Perquai dastga Yvonne Flepp er laschar avert sia stizun. Propi declerar, daco ch'ella dastga avrir ed auters betg, na sa ella betg. Ella speria dentant, che la situaziun sa meglierescha spert.