Las mesiras vegnan prolungadas per ulteriuras 5 emnas. Butias che na vendan betg products da niz quotidian ston serrar davent da l’autra emna.

Las decisiuns impurtantas – curt e cumpact:

Butias che na vendan betg products da niz quotidian ston serrar a partir dal glindesdi ils 18 da schaner. Butias che vendan products per il niz quotidian valan sco excepziun. Vinavant pussaivel èsi dad ir per rauba empustada avant lieu. La mesira existenta che stizuns, tancadis e kiosks ston vegnir serrads suenter las 19:00 e las dumengias vegn percunter abolida.

Ins dastga be pli s’inscuntrar en gruppas da 5 persunas. Quella mesira vala era per uffants.

Ils patruns da lavur èn obligads d’ordinar homeoffice là nua ch’igl è pussaivel.

Vinavant vala ina prolungaziun da las mesiras existentas per tschintg ulteriuras emnas. Ustarias, indrizs da sport, cultura e temp liber restan serradas.

Las mesiras valan enfin ils 28 da favrer.

La mutaziun dal virus fa quitads

Il motiv per questa decisiun è tranter auter la nova varianta dal coronavirus che deriva da la Gronda Britannia e l’Africa dal Sid. Il risico da s’infectar cun la nova varianta saja tranter 50 e 70% pli aut. Tge che quai veglia dir, mussia il svilup en l’exteriur. Il Cussegl federal parta dal fatg ch'ì vegnia uss a dar puspè dapli cas da corona. Cun las mesiras sajan ins dentant per l'emprima giada in pass ordavant ad ina terza unda, ha ditg Alain Berset.

Mesiras valan anc pli ditg

Ins n’haja betg propi pudì sbassar il trend cun las mesiras d’enfin uss. Il dumber d’infecziuns, las ospitalisaziuns ed ils mortoris sajan anc adina fitg auts. Perquai stoppian las mesiras existentas vegnir prolungadas. Per sustegnair ils pertutgads ha il Cussegl federal decidì novas mesiras en connex cun cas da direzza. Cun quellas daventa ina gronda part dals manaschis cas da direzza. Il minister da finanzas Ueli Maurer quinta cun enfin 100'000 dumondas per subvenziuns. Per la concessiun da las dumondas èn ils chantuns responsabels, quai che munta ina gronda lavur logistica per ils chantuns.

Uss ston era bleras butias serrar lur portas

Davent dals 18 da schaner ston butias e fieras che na vendan betg products ch’èn necessaris per il niz quotidian serrar. Butias che vendan products per il niz quotidian èn in'excepziun. Plinavant pon ins era anc ir per rauba ch'ins ha empustà avant lieu.

Questas butias dastgan pia restar avertas: Kiosks, pasternarias, apotecas, optichers, butias per apparats d’udida, fatschentas per telecommunicaziun, fatschentas da reparatura e mantegniment, lavandarias, fatschentas da bajegiar ed orticultura e butias da fluras. Per quellas butias na vala la mesira existenta ch'ellas ston serrar suenter las 19:00 betg pli. Interpresas da servetschs sco coiffeurs, filialas da posta, bancas, biros da viadi, solariums e lavarias ston dentant serrar tranter las 19 e las 6 e las dumengias. Quai vala era sin las staziuns ed ils eroports.

Inscunters privats vegnan limitads

Dapli restricziuns datti uss era per inscunters privats. Vul dir: davent da glindesdi dastgan s'inscuntrar be maximal 5 persunas. Il cussegl federal recumonda da limitar ils inscunters privats sin maximal dus tegnairchasas. Quella mesira vala era per uffants. Durant ils dis da festa dastgav'ins anc s'inscuntrar privat sco era public cun enfin 10 persunas.

Obligatori da homeoffice – sche pussaivel

Era tar il homeoffice datti ina midada. A partir dal glindesdi èn patruns da lavur obligads d'ordinar dapertut nua pussaivel homeoffice. Il patrun n'è betg obligà da pajar als collavuraturs custs d'energia u custs da locaziun. Plinavant vala in obligatori da mascras en tuttas stanzas, nua che dapli ch'ins persuna è preschenta.

Daco restan territoris da skis averts?

Ils territoris da skis stoppian gia sa tegnair vid restricziuns. Ustarias, bars e butias sper las pistas sajan gia serradas. Ir cun skis fetschian ins giuadora e là possian ins tegnair distanza, ha ditg Alain Berset sin dumonda d’ina schurnalista. Ils chantuns possian dentant decider sezs, sch’els veglian tuttina serrar ils territoris da skis. Sin dumonda dad RTR, sche las terrassas dastgan restar vinavant avertas manegia in represchentant da l'Uffizi da sanadad ch’ins saja vid examinar la situaziun.

