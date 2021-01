Curt e cumpact:

Il Cussegl federal ha schluccà las cundiziuns ch'ina interpresa sto ademplir per survegnir daners sco cas da direzza.

Da nov vala ina interpresa sco cas da direzza, sch'ella ha dapi il prim da november stuì serrar uffizialmain durant almain 40 dis.

Questas interpresas duajan survegnir a moda nunbirocratica daners, pia senza in mussament che la svieuta è sa reducida per 40 pertschient.

Ultra da quai vegn augmentada la limita maximala da contribuziuns a- fonds-perdu da 10 sin 20 pertschient da la svieuta respectivamain da 500'000 sin 750'000 francs per interpresa.

Co ch'ils daners per ils cas da direzza vegnan repartids è en ils mauns dals chantuns. Quels ston er decider davart l’agid per il cas singul. Fin uss ston interpresas ademplir criteris stricts per survegnir daners. Il Cussegl schlucca uss quests criteris, ha el communitgà la mesemna.

Restaurants valan sco cas da direzza

Restaurants ed autras fatschentas ch’han stuì serrar dapi il prim da november 2020 per dapli che 40 dis pervia da las autoritads, valan da nov sco cas da direzza. Er senza ina cumprova che la svieuta è sa reducida. Els na ston betg pli cumprovar che la svieuta è sa reducida per passa 40%.

Dapli daners per interpresas e manaschis

Er il 2021 pon interpresas far valair ina regressiun tar la svieuta. Concret: Sche la stagiun d'enviern n'è betg stada buna, crodan per exempel er interpresas da turissem en ils territoris da muntogna tar ils cas da direzza.

La limita maximala per contribuziuns a-fonds-perdu vegn augmentada da 10 sin 20% da la svieuta u da 500'000 sin 750'000 francs per interpresas. Ils chantuns pon schizunt augmentar la limita maximala sin 1,5 milliuns francs. Cun questa mesira veglian ins er resguardar interpresas cun pli auts custs fixs.

Interpresas duain bainbaud survegnir daners

Interpresas duain er bainbaud survegnir daners. La mesadad dals chantuns paja gia durant il schaner per cas da direzza, il favrer duain tut ils chantuns esser pronts, ha communitgà il Cussegl federal. Per ils programs da sustegn en ils chantuns stattan a disposiziun 2,5 milliardas francs, la Confederaziun surpiglia 1,9 milliardas.

Quellas 2,5 milliardas francs na vegnian pli probabel dentant betg a tanscher, ha ditg il Cusseglier federal Ueli Maurer. Il Cussegl federal veglia en la sessiun da primavaira dumandar per credits supplementars.