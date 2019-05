La radunanza communala ha approvà ier saira cleramain cun 102 cunter 9 vuschs in credit da 250’000 francs per planisar il project. Il president da l’Uniun Lag Salischinas Rino Caduff è fitg cuntent e losch dal resultat.

Nus vegnin segir era a porscher tut il pussaivel per pudair realisar quest project ed era mussar al pievel ch’els hajan cun raschun acceptà il credit.

20'000 pernottaziuns e 25 plazzas

Il proxim pass è d’elavurar in preproject per il lai Salischinas. Previs èsi da realisar in lai da far bogn e da pestgar ed era ina tratga da peschs industriala. La finamira è surtut da promover il turissem da stad. Il lai Salischinas duai generar 20’000 pernottaziuns ad onn e crear 25 plazs da lavur. L’infrastructura dal manaschi custa 4,6 milliuns ed il lai 10 milliuns francs (tenor ina calculaziun approximativa).

Rino Caduff ed Andreas Bärtsch dal biro Quant SA da Flem han preschentà il project.

960'000 francs per sanar il mir dal santeri

Plinavant ha la radunanza communala approvà in credit brut da 960’000 francs per sanar il mir dal santeri da Sumvitg, in credit brut da 145’000 francs per la chanalisaziun e serenera a Pardomat Dado, la revisiun parziala dal plan general d’avertura da Rabius /Marias e da Laus.

