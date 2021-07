La Surselva s’extenda al pass da l’Alps cun la Val Medel, la Lumnezia e Stussavgia fin Flem or fin La Punt/Reichenau? Pli clers ch’ils cunfins geografics èn ils cunfins politics e giuridics.

Sch’ins discurra da Sur- e Sutselva, lura è il cunfin geografic a Staderas tranter Laax e Flem, sco l’anteriur president communal da Trin – Hans Telli – declera. Selva saja il guaud grond. Ed el resumescha:

La Surselva è uschè bella ch’i na dependa betg, sch’il cunfin è 10 km plinengiu u plinensi.

Legenda: Staderas tranter Flem e Laax è il cunfin geografic tranter la Sur- e Sutselva. map.geo.admin.ch

Ma Duri Blumenthal, manader da fatschenta da la Regiun Surselva, regorda al placat a Tumein sper la via chantunala. Quel fetschia attent che la Surselva cumenzia là.

Flem e Trin appartegnan politicamain a la Regiun dal Plaun

Sch’ins discurra dentant dal cunfin giuridic e politic appartegnan Flem e Trin a la regiun dal Plaun. Dapi 2016 è il chantun Grischun partì en 11 regiuns. Perquai che Flem e Trin appartegnevan gia da vegl ennà a la regiun dal Plaun, hajan questas duas vischnancas vulì s’orientar engiuvers, di Duri Blumenthal. Quai haja er gì motivs politics. Ins aveva tema da perder mandats politics en il Cussegl grond, surtut sco partida liberaldemocrata.

Blegnais ed Uranais enconuschan la Surselva

Ma ils cunfins, sajan quai geografics, politics, confessiunals u linguistics, n'enconuschan noss vischins betg. Els, per ex. da la Val Blegn, vegnan adina puspè en Surselva, saja quai per ir cun skis e cun velo, ir a spassegiar ubain a far bogn en il Lag la Cauma – uschia Sefano Bruni, il secretari da la vischnanca da Blegn.

Sco noss vischins en il Tessin enconschan era blers vischins dal chantun Uri la Surselva, surtut era pervia da la colliaziun dal tren.