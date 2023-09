Suenter ch'il survegliader dals pretschs ha dà in sguard sin ils pretschs da parcadis permanents en las citads grondas, ha RTR prendì ils pretschs en Surselva sut la marella e dumandà suenter tar il survegliader da pretschs, tge che savess esser different ella regiun perifera.

Il survegliader dals pretschs, Stefan Meierhans, ha prendì sut la marella ils pretschs per cartas da parcar sin l'intschess public. Quai surtut en las citads pli grondas en Svizra. Tenor il resultat da ses quint na duess ina carta annuala per in parcadi betg custar dapli che 400 francs. Ils pretschs na possian ins betg cumparegliar cun parcadis da locaziun, uschia Stefan Meierhans envers SRF.

Las citads dastgian quintar ina part dals custs per il mantegniment e la producziun, ma ellas na duessan betg far cassa cun parcadis. Il nov model da calculaziun da Stefan Meierhans mussa che pretschs pli auts na sajan betg giustifitgads.

Cun taxas da parcar na duess ins betg far gudogn u cassa.

Il nov model sa basa sin ils custs che la citad u la vischnanca han per administrar, mantegnair e producir parcadis, sco er il pretsch dal terren. Qua na midia nagut sch'i sa tracti d'ina citad gronda u d'ina citad pli pitschna. Plinavant ha il survegliader dals pretschs ditg envers SRF che pretschs auts da parcadis permanents tutgian quellas e quels che hajan ina pli pitschna bursa. Glieud ritga haja savens in agen parcadi.

Pliras citads en la bassa dumondan pretschs nettamain pli auts ch'il survegliader dals pretschs ha calculà. A Rapperswil-Jona pajan ins enfin 1'000 francs per in parcadi permanent, a Winterthur passa 700 francs ed a Losanna e Berna radund 500 francs.

Surselva – pretschs per part sco en las citads grondas

Sch'ins quinta la media dals pretschs per parcadis permanents en Surselva, alura vegn ins sin radund 400 francs per las cartas annuals. Il pli char èsi da parcar en il center da Glion. Là pajan las abitantas ed ils abitantas 700 francs ad onn per in parcadi permanent. Las vischnancas da Falera, Sagogn e Trin fan pajar 600 francs per parcadis annuals. La vischnanca da Tujetsch è cun 420 francs lev sur il pretsch maximal dal survegliader da pretschs ed en Lumnezia pajan ins 400 francs. Las autras vischnancas èn sut il pretsch inditgà da Stefan Meierhans.

Sursaissa Mundaun n'enconuschan betg cartas annuals, i dat ina carta da stagiun per 35 francs tranter matg e november. La vischnanca da Stussavgia n'ha strusch parcadis.

Breil, Flem e Laax na proponan betg chartas annuals da parcar. Là pajan ins per in pli curt temp, tge che fa il parcar sin intschess public uschè char ch'i na renda betg. Quels pretsch ad ura, a di u ad emna na vegnan betg considerads tar questa calculaziun da Stefan Meierhans. Latiers ha el fatg in auter quint.

Pretschs duessan cuvrir ils cust e betg esser directivs

Tenor Stefan Meierhans hajan ins ina giada fatg las calculaziuns per las grondas citads en Svizra. Ins possia ir da quai anora ch'ils pretschs en ina regiun sco la Surselva duessan esser sut il pretsch da las citads grondas. Ma i dettia adina explicaziuns ed ins stuess prender mintga singul cas sut la marella.

Dumandà las vischnancas da Glion, Falera e Sagogn tar lur pretschs auts han ellas inditgà pliras raschuns daco ch'ellas dumondian pretschs pli auts che la media sursilvana ed il pretsch maximal dal survegliader dals pretschs:

Ils custs per ils parcadis na vegnian betg curclads. La vischnanca fetschia davos giu (Glion).

Ils parcadis (era quels en la periferia) n'èn betg occupads sco en las citads grondas.

La rumida da naiv custa (Glion, Falera).

Il pretsch da terren saja in factur che auzia ils custs (Falera).

Il parcadi è mo occupads durant la stagiun auta (Falera).

Ins veglia animar las abitantas ed ils abitants da bajegiar sez parcadis (Sagogn).

Tenor il survegliader da pretschs na possian ins betg engrevgiar la glieud che fetschia diever dals parcadis sch'ins na vendia betg dapli cartas da parcar ch'igl ha parcadis. Il servetsch resta il medem. Percunter na saja la prestaziun betg la medem sch'i n'haja betg avunda parcadis per las cartas vendidas. Là stuess el considerar quest fatg en ses quint.

La rumida da naiv è in factur ch'ins stoppia resguardar en la calculaziun, ins stoppia percunter dar adatg da betg metter tut sin il quint dals parcadis, cunquai che la naiv stoppia uschè u uschia vegnir rumida. Il pretsch da terren è er in factur che quinta, cunquai ch'el è ina cumpart dal model da calculaziun da Stefan Meierhans. Con che quest pudess muntar, stuess ins resguardar en il cas singul.

In cas ch'ins na haja betg en las citads grondas, saja la fluctuaziun pervia dal manaschi da stagiun. Tar destinaziuns turisticas èn ils parcadis savens betg occupads ord quest motiv. Quest fiss era d'evaluar en ils cas singuls. Tar las taxas dal provediment d'aua enconuschian ins questa problematica, cunquai che las destinaziuns turisticas stoppian investir en ina infrastructura gronda avunda per la stagiun auta.

Duvrar ils pretschs per animar la glieud da bajegiar sez in parcadi è per Stefan Meierhans problematic, perquai ch'ins pratitgescha uschia pretschs directivs. Quest na duess ins betg far cun taxas, mabain plitost cun la taglia. Sch'il suveran haja dentant decis sur dals pretschs, acceptia Stefan Meierhans il pretsch.