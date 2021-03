Planisà era tenor il president communal Martin Cavegn da sustegnair svelt e nuncumplitgà interpresas cun ina sedia en la vischnanca da Tujetsch ch’èn pertutgadas da las restricziuns en connex cun il coronavirus. Perquai ha la suprastanza proponì al parlament d’approvar la lescha nova e da fixar la summa sco era las branschas che duajan survegnir sustegn. En tut sa tractavi d’ina summa da sustegn singulara da radund 160’000 francs. Il parlament na vul dentant betg fixar branschas e summas. L’emprim haja la radunanza communala da decider ed approvar la lescha, alura possian ins discutar e decider co applitgar la lescha, ma senza ina lescha na saja quai betg pussaivel, è in dals puncts discutads en la sesida dal parlament da la mesemna saira.

Co vai vinavant?

Il mument duai la lescha vegnir preschentada a la proxima radunanza communala ed alura duai vegnir decis co agir en futur cun il sustegn. En la lescha nova èsi fixà che las interpresas pertutgadas pon inoltrar la dumonda per in sustegn. Quel duai alura vegnir calculà sin basa da las taxas totalas che l’interpresa ha da pajar annual a la vischnanca. Cura che la lescha entra en vigur n’è anc betg fix, cler dentant è ch’ella duai sulet durar fin la fin da l'onn 2021.

Visar contracts da sajettar en Val Maighels

Vinavant ha il parlament decis da visar ils contracts da sajettar en la Val Maighels. In tal agir cun exercizis militars e tests da muniziun, na correspundian betg pli al temp dad oz, di Martin Cavegn. Era veglian ins dar dapli paisa turistica al territori da Maighels ed evitar disturbis tras tals tests. Ils contracts cun il militar e l’interpresa privata RWM Schweiz SA èn gia vegnids visads. L’ultim pled en chaussa ha la radunanza communala. Era decis ha il parlament da spetgar cun tractar la sanaziun ed eventual engrondiment dal bogn Sedrun fin che las indicaziuns davart in pussaivel sustegniment tras il chantun è enconuschenta. Uschia pudess il project Bogn Sedrun s’entardar per in ulteriur onn.