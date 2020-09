In mez milliun francs per sanar il «runal Péra»

Il runal la Péra è in lieu da sentupada a Trun. Quai mussa era il fatg che var 90% da las 367 acziunarias ed ils acziunaris èn or da la regiun. Suenter 50 onns temp da manaschi na datti dentant betg pli ina concessiun senza sanaziun. Perquai duain vegnir fatg lavurs per 469'000 francs.

Durant la stad 2021 vegnan remplazzads la suga e la cuntrapaisa, il motor e l’entira pilotaziun dal runal. Per che la suga saja stendida correct, ston las pitgas vegnir stuschadas. Quai na sajan betg lavurs nunpussaivlas ed els na quintian era betg cun recurs cunter quest project, di la presidenta dal cussegl d’administraziun Nora Zürcher.

Legenda: Las cifras dal runal la Péra ils ultims onns. mad

Ponderaziuns per ils proxims 20 onns

Cun las mesiras che vegnan prendidas il mument po il manaschi en questa furma vegnir garantì tecnicamain per ils proxims 20 onns. Ma la gronda problematica è la naiv. E gliez na po nagin influenzar. Ma tenor il cussegl d’administraziun sajan investiziuns en il runal responsablas. Ina da las acziuns planisadas saja da tagliar si la suga veglia e vender las parts per in pretsch simbolic dad in franc, di Nora Zürcher. Uschia possia mintgin contribuir sia part vid il mantegniment d’in lieu da sentupada en vischnanca.

