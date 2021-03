Da far in’analisa da la situaziun avevan la Fundaziun Soldanella a Rueras e l’Uniun Casa Depuoz a Trun gì annunzià l’avust 2019. Sco la FMR scriva uss, haja la pandemia da corona retardà las examinaziuns. Uss saja dentant cler, co il project per ina staziun externa da la Casa Depuoz a Sedrun possia vegnir realisà.

Staziun externa a Sedrun

La staziun externa duai porscher ils plazs d’abitar ed ils plazs d’occupar, che la Casa Soldanella purscheva fin uss en il bajetg actual a Rueras per persunas cun impediment. L’Uffizi chantunal per fatgs socials ha dà sin basa d’ina skizza ses consentiment.

Ils plans prevesan d’ereger a Sedrun sin l’areal da la Tgèsa s. Vigeli in abitadi per persunas cun impediment. La part la pli veglia dal bajetg duai vegnir spazzada – enstagl duai dar in abitadi per 12 cussadents.

Anc in obstachel giuridic

Damai ch’ina fusiun da las duas instituziuns n’è betg pussaivla ord raschuns giuridicas, prevesan ils responsabels dad unir las instituziuns tras in transferiment da la facultad. Cura ch’il quint annual 2020 da la Fundaziun Soldanella è avant maun, pon ils gremis strategics da las duas instituziuns sancziunar il transferiment. Quel dovra lur anc il consentiment da la surveglianza da fundaziuns.