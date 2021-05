Cura che la vischnanca haja vendì las aczias da las pendicularas a Samih Sawiris, hajan ins fatg in contract da servitut. En quel sajan vegnidas descritas las prestaziuns da las pendicularas, per ex. da sustegnair l’economia al lieu, saja quai cun cumprar victualias u cun resguardar las firmas, di il president da vischnanca da Tujetsch Martin Cavegn.

Discutar e decider mesiras

La suprastanza saja dentant da l’opiniun che l’Andermatt – Sedrun Sport SA n'adempleschia betg quest contract en tscherts puncts. Perquai sajan els sa decidids da n'avair pli in represchentant en il cussegl d’administraziun, declera Martin Cavegn. La finamira saja da discutar cun la ASS e meglierar las cundiziuns.

L’ASS respectiv il pledader da medias da l’Andermatt-Swiss Alps, Stefan Kern di, ch'il cussegl d’administraziun veglia discutar la chaussa cun la suprastanza communala e tge mesiras ch’ins possia prender.

Er il directur Rainer Flaig va

La Andermatt-Sedrun SA ha plinavant communitgà ch'ins sa separia dal directur Rainer Flaig. Las ideas sajan divergentas, cun tge strategia agir e sa posiziunar en l'avegnir.

Il cussegl d'administraziun haja perquai decisda schliar il contract cun il CEO. Flaig è stà dapi il 2019 commember da la direcziun. Ad interim maina il president dal cussegl d'administraziun, Raphael Krucker la Andermatt-Sedrun Sport SA.