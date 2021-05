Midada da la scola procura per chaus cotschens

Ils geniturs discurran da «mancanza da democrazia» e che lur uffants han pli lungs viadis da scola. La situaziun da transport da scolaras e scolars saja inacceptabla, hai num. Fin uss van lur uffants a scola a Rueun che tutga tar la vischnanca Ilanz/Glion.

La midada da scola a Breil era tenor contract da fusiun prevesida pir, sin cur che la via da colliaziun Migliè è construida. Quella vegn però realisada il pli baud il 2023. Tuttina ha la suprastanza communala decis, che la decisiun da la fusiun da las scolas vegnia realisada sin l'onn da scola nov. Sco il president communal, Clau Schlosser, ha confermà envers il Bündner Tagblatt, ha la vischnanca da Breil gia schlià il contract cun Ilanz/Glion.

Adattà al tema Avis sin in artitgel sumegliant: Scolas Breil I na vegn betg spetgà sin la via Migliè 31.03.2020 Cun audio

Viadi da scola pli lung e privlus

A partir da l'avust avessan uschia ils uffants dad Andiast e Vuorz da frequentar la scolina a Danis e la scola en il vitg da Breil. Fertant ch'il viadi da scola dad Andiast fin a Rueun cuzzia cun auto da posta 10 minutas, stoppian uffants dad Andiast uss far in viadi da 40 minutas ed er uffants da be tschintg onns stoppian midar duas giadas il bus.

Tar ils geniturs dals uffants pertutgads procura questa decisiun per chaus cotschens. Ch'ins haja decis da prender ils uffants ord ina scola che funcziunescha, senza preschentar ina soluziun acceptabla, na saja betg chapibel per els, citescha il Bündner Tagblatt geniturs.