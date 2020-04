Dapi la stad 2017 èn las trais vischnancas da Vuorz, Andiast e Breil fusiunadas. Fin uss gievan ils uffants da Vuorz ed Andiast en scola primara a Rueun. Ma quai sa mida a partir da l'onn da scola 2021/2022. A partir da lura van tuts a scola a Danis u a Breil.

Bun per collavuraziun

La vischnanca saja uss fusiunada e quai pass saja necessari per pudair collavurar e per crescher ensemen, di il president da vischnanca Clau Schlosser. Perquai na veglian els era betg spetgar fin che la via da colliaziun è realisada. La via vegn sin il pli baud realisada il 2023 ni anc pli tard e sin quai termin na veglian els betg pli spetgar, di il president da vischnanca.

Geniturs vegnan infurmads sco emprim

Ils detagls stoppian l’emprim vegnir elavurads ed alura vegnian sco emprim ils geniturs infurmads. Els quintian da pudair far quella infurmaziun l’atun dal 2020, scriva il cussegl da scola en la communicaziun en il Fegl uffizial da la Surselva.