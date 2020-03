Er suenter ch'ils plans per reveder la planisaziun locala èn sin maisa, sa dostian il WWF Svizra e la Fundaziun svizra per la protecziun da la cuntrada cunter la via da colliaziun planisada, scriva la gasetta Bündner Tagblatt.

Gia l'october 2019 han las duas organisaziuns inoltrà recurs cunter il project. Questa via asfaltada saja inutila e destrueschia in territori da recreaziun, avevan las duas organisaziuns d'ambient argumentà.

Pro Natura desista da recurs

La vischnanca ha tenor atgnas indicaziuns gia prendì posiziun envers las organisaziuns. Tenor il president communal Clau Schlosser, fetschia l'impressiun ch'i na giaja gnanc per la via mabain per la fusiun. I saja donn ch'il WWF Svizra e la Fundaziun svizra per la protecziun reageschian uschia. Auter la Pro Natura, lezza desistia numnadamain da far recurs suenter ch'ella haja contemplà la situaziun al lieu.

Votaziun dal pievel

Il mars s'occupa il parlament da la vischnanca da Breil da la revisiun parziala per la planisaziun locala ch'è necessaria per pudair realisar la via. Silsuenter è planisà ina saira d'infurmaziun per la populaziun.

Ils 17 da matg vegn la votaziun alura a l'urna. Tenor Clau Schlosser avess er ina decisiun dal parlament tanschì - ins veglia dentant avair il sustegn da la populaziun.

