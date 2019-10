Il WWF Grischun e la Fundaziun svizra per la protecziun da la cuntrada sa dosta encunter via che fa part dal contract da fusiun.

La Fundaziun svizra per la protecziun e la tgira da la cuntrada ed il WWF Grischun sa dostan cunter la nova via da colliaziun a Migliè, tranter Vuorz e Breil. Questa via asfaltada saja inutila e destrueschia in territori da recreaziun, scrivan las duas organisaziuns d'ambient.

Adattà al tema Avis sin in sumegliant artitgel: Via da colliaziun Ils plans per la via tranter Breil e Vuorz èn sin maisa 20.09.2019 Cun Video

Tranter Vuorz e Breil dettia gia set colliaziuns da traffic, in'ulteriura na fetschia betg da basegn. Uss fan els in recurs dubel. Per l'ina cunter il project da meglieraziun cunter l'asfaltar la via e la nova punt. Per l'autra cunter il guaud che duai vegnir runcà per spustar la loipa da passlung.

Las duas organisaziuns proponan da nizzegiar la via communala existenta sur Munsaus. Il mantegniment da lezza via saja però vegnì negligì, uschia la renfatscha da las duas organisaziuns.

Surpraisa per la vischnanca

Il recurs dubel da las duas organisaziuns d’ambient è ina surpraisa per la vischnanca, quai ha il president da vischnanca confermà sin dumonda da RTR. Ins haja empruvà da contractar cun tuts, conceda era il president da la cumissiun da meglieraziun Gion Battesta Manetsch. Cun protestas da persunas privatas hajan ins quintà. Il chantun ha lura era confermà che pliras protestas da persunas privatas sajan vegnidas inoltradas.

Schliaziun per peduns e ciclists

La cumissiun da meglieraziun ha era chattà ina schliaziun per ademplir ils giavischs da peduns e ciclists. Quels han giavischà che la via giaja fin Migliè, traversass la punt e cuntinuass da vart dal guaud cun las sendas da spassegiar e velos. Uschia na sajan els betg sin la via principala, di Gion Battesta Manetsch.

Plinavant ha la cumissiun era resguardà privels da la natira. La punt nua ch’ins sto traversar la val vegn dauzada. Quai per evitar ch’ella vegniss stgarpada davent, sche l’aual vegn cun massa aua e material.

Pro Natura na fa betg recurs

Il settember ha Pro Natura fatg a savair ch'els na fetschian betg recurs. In studi d'ambient era plinavant vegnì a la conclusiun che l'ambient na vegnia entras la via betg tangà a moda dramatica.

