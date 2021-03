La mazlaria a Trun ch'aveva survegnì avant in mais in scumond da mazzar animals, dastga a partir dad immediat puspè far quai. Il Departament d'economia e fatgs socials ha annullà la disposiziun che l'Uffizi per la segirezza da victualias e la sanadad d'animals aveva relaschà il favrer. Il cas sto però anc ina giada vegnir tractà da l'uffizi responsabel.

Betg pudì prender posiziun

Il scumond d mazzar è vegnì decretà ils 18 da favrer. Quai sin basa da quai, ch'il mazler haja mazzà trais portgs senza laschar far la controlla da charn obligatorica. Encunter questa disposiziun ha il pertutgà fatg recurs tar il Departament d'economia publica e fatgs socials. En ses recurs ha el fatg valair ch'el n'haja betg survegnì il dretg da prender posiziun e che la mesira che l'uffizi haja prendì na stettia betg en relaziun cun ils fatgs.

Survegnì raschun

Il departament ha ussa dà raschun al mazler. Quel dastga davent dad immediat puspè mazzar animals. Dasperas vegn l'uffizi obligà dad indemnisar il mazler cun passa 6'000 francs.

Il cas sto anc ina giada vegnir tractà da l'uffizi. Encunter la decisiun dal departament po vegnir fatg recurs tar la Dretgira administrativa entaifer 30 dis.