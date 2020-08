Ils 12 d’avust aveva in pastur chattà il vadè crappà e per gronda part gia mangià sin l'Alp Nera en la vischnanca Casti-Vargistagn. Ils emprims indizis ch’in luf duess avair stgarpà il vadè – èn ussa confermads. Sco il manader da l'Uffizi chantunal da chatscha e pestga Adrian Arquint ha ditg ad RTR, haja l'examinaziun dal cadaver mussà ch’il vadè saja vegnì per la vita tras in luf.

Maletg 1 / 2 Legenda: RTR Maletg 2 / 2 Legenda: Il vadè stgarpà sin l'Alp Nera a Casti-Vargistagn. MAD

Uniun purila grischuna è inquietada

En ina communicaziun a las medias fa l’Uniun purila grischuna attent sin il nov privel per l’agricultura. La pretensiun che lufs n’attatgian betg muntaneras da muvel grond, sa mussia uss sco illusiun.

Era la protecziun da muntaneras vegnia adina pli pretensiusa, uschia eran tenor il mainagestiun da l’uniun purila Martin Renner, passa la mesadad da las nursas e chauras stgarpadas en il decurs da quest onn protegidas. Per l’Uniun purila grischuna munta il dumber da lufs – in privel per la cultivaziun da las alps ed era per la biodiversitad e per l’ecologia.