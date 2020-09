cuntegn

Urban Maissen davart malauras - «Il Grischun è mitschà cun in egl blau»

Ils avertiments da malauras che Meteo Svizra ha fatg per il Grischun, cun inditgar per tschertas parts dal chantun il stgalim 5 da 5, èn bain stads giustifitgads, donns hai per fortuna dentant dà be paucs.