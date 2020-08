Glindesdi èn represchentants dals uffizis federals e chantunals involvids en la procedura da lubientscha per la via da meglieraziun a Disla s'inscuntrads. Il president da la meglieraziun da Mustér, Walter Deplazes, quinta che las lavurs possian vegnir cuntinuadas proximamain.

Via istorica Mustér/Disla

Encunter las lavurs vid la via istorica tranter Madernal e Disla a Mustér, la senda Sursilvana, hai dà opposiziun. Ensemen cun l'uniun Protecziun da la patria han Köbi Gantenbein, Giusep Nay e Leo Tuor crititgà dacurt l'agir concernent la meglieraziun da la via. La meglieraziun saja londervi da destruir las davosas perditgas istoricas dal temp medieval da questa via. Sco quai che Walter Depazes ha gì ditg avant radund duas emnas sin dumonda da la FMR sajan las lavurs vegnidas fatgas tenor las lubientschas obtegnidas.

Inspecziun cun ils uffizis

Per sclerir las dumondas ch'èn sa dadas l'ultim temp èn ils uffizis pertutgads da la Confederaziun e dal chantun s'inscuntrads ad in'inspecziun il glindesdi. Damai che las fatschentas da bajegiar involvidas en las lavurs han gì vacanzas, han ils uffizis e represchentants da la meglieraziun pudì sa persvader da quai ch'è gia fatg, respectivamain quai che spetga anc.

«Per las lavurs na datti nagina bloccada uffiziala, nus avain dentant interrut ellas per sclerir las dumondas ch'èn sa dadas l'ultim temp. Uss spetgain nus sin la decisiun dal Departament d'economia publica e fatgs socials dal chantun Grischun. Jau quint che quella duai esser enconuschenta ils proxims dis, uschia che nus pudain cuntinuar cun las lavurs pli u main sco previs», di Deplazes.

Intervenziuns da pliras varts

Sco quai che Gantenbein, Nay e Tuor scrivan en ina posiziun communabla als meds da massa, han pliras instituziun intervegnì tar il chantun pertutgant las lavurs previsas vid la via en connex cun la meglieraziun. Tranter auter sa tracti da la Fundaziun per la protecziun da la cuntrada, il WWF e la Pro Natura Grischun. Medemamain sajan plirs privats s'adressads a la regenza cun l'instanza ch'ins prendia resguard da quella via numnada en l'inventari federal da las vias istoricas da la Svizra.

Medemamain pretendan els, sco era la Protecziun da la patria grischuna, ina revisiun da la decisiun da quest punct dal plan da la meglieraziun totala da Mustér, damai che la protecziun da quella via na saja betg vegnida resguardada commensuradamain.

