En Tujetsch han 221 persunas suttascrit ina petiziun che dumonda da tegnair avert l'access a la pendiculara a Salins. La petiziun vul regurdar la suprastanza communala da Tujetsch al fatg, ch’il pievel na giavischa betg quest scumond. Sco i ha num vinavant vegn giavischà, che las persunas pertutgadas tschertgan ina soluziun per mantegnair l'access a la pendiculara a Salins e ch’ins possia far diever dals parcadis existents. Intginas da las suttascripziuns vegnian era da possessurs d'abitaziuns secundaras, ha ditg il petiziunari Simon Beer envers la Fundaziun Medias rumantschas.

Ils 21 da favrer 2020 aveva la suprastanza communala da Tujetsch publitgà in scumond da charrar per vehichels a motor, motos e velos sin la via da meglieraziun fin a la staziun da la pendiculara Salins - Cuolm da Vi.