L’Uniun da dunnas da Glion maina en la citad veglia da Glion ina stizun da segund maun. Mo co va quai, in’uniun che fa fatschenta? Uschia n’è quest betg: La lavur voluntaria n’è betg pajada ed il gudogn net è per ina buna chaussa.

Avant dus onns ha l’Uniun da dunnas da Glion avert sia stizun. L’idea è vegnida purtada ad ellas dad ina dunna ch’è oriunda da Zumikon. Là ha l’Uniun da dunnas gia dapi plirs onns ina stizun da segund maun e tanta vestgadira ch’ella na vegnia betg da vender en ina stagiun. Uschia hai cumenzà. Las dunnas da Glion cumpran la vestgadira per il pretsch d’acquist e vendan lura vinavant ella en lur stizun.

Legenda: Pitschna sesida da las suprastantas en stizun: Bettina Grolimund-Müller, Lucrezia Berther Cornelia Venzin-Derungs e Vreni Caduff-Egger. RTR, FRANCO CAVIEZEL

Zumikon saja ina vischnanca bainstanta, uschia che bblera buna vestgadira vegnia ensemen, din las mainafatschenta. A la batgetta èn las suprastantas da l’Uniun da dunnas Glion, la presidenta Lucrezia Berther, l’actuara Cornelia Venzin-Derungs, la cassiera Vreni Caduff-Egger e l'assessura Bettina Grolimund-Müller. Ellas survegnan anc agid da quatter ulteriuras commembras.

audio Visita en «La Trucca» a Glion 05:37 min, ord Actualitad dals 03.11.2022. laschar ir. Durada: 5 minutas 37 Secundas.

La lavur è voluntaria e na vegn betg remunerada. Las dunnas na mainan betg quella fatschenta per emplenir l'atgna cassa, mabain per ina buna chaussa. Il gudogn net vegn dà vinavant.

«La Trucca» en la citad veglia da Glion

1 / 6 Legenda: La «Casa Gronda» cun ses nov sgrafit. RTR, Franco Caviezel 2 / 6 Legenda: Il tron che spetga sin giasts ch’èn stanchels dal reginavel da cumpras RTR, FRANCO CAVIEZEL 3 / 6 Legenda: En la butia... RTR, FRANCO CAVIEZEL 4 / 6 Legenda: ... Vestgadira per dunnas, vestgadira per uffants. RTR, FRANCO CAVIEZEL 5 / 6 Legenda: Quest toc è vendì. RTR, FRANCO CAVIEZEL 6 / 6 Legenda: Moda dad ier è era moda dad oz: ina clienta dat vestgadira a Lucrezia Berther. RTR, FRANCO CAVIEZEL

En la butia cumenza la damaun cun las emprimas clientas. Qua è in pèr en lur vestgadira da sport che cumpra in vestgì per in uffant pitschen. Là è ina dunna che tschertga in bel vestgì che ha il potenzial dad esser unic en Surselva.

Il sortiment è uschè vast sco la clientella. I dat resti per dunnas, moda eleganta da marca, sco era tocs pli simpels. La collecziun per dunnas fa ora la pli gronda part. Alura suonda il resti d’uffants. Il sortiment dad umens e pli modests. Sper la vestgadira che l’uniun cumpra da Zumikon vegn glieud da la regiun cun lur resti ch’ella vul dar vinavant. La stizun ha perquai intent dis da donaziun, ma las dunnas fan era excepziuns.

Cun prender encunter vestgadira datti bels muments. Las persunas raquintan per exempel anecdotas sur da quella. Ins senta ch’ellas han gì gugent quella vestgadira.

La trofea dil premi «Reuniun» han las dunnas gudagnà quest onn da la vischnanca da Glion. Quai per lur prestaziun exemplarica. Il capricorn da crap è sin ina curuna e regorda ellas vida lur merit durant ch’ellas èn vida lur lavur voluntaria.