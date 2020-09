Cun quest premi dotà cun 2'000 francs vul la vischnanca da Glion onurar lavur excepziunala e voluntara da persunas u uniuns da l‘atgna vischnanca. L'uniun da giuventetgna da Rueun saja stada innovativa cun organisar il festival da «Street Food» e las occurrenzas «Rueun Rebatta». Quai procuria per vita en il vitg, uschia la laudatio.

Plinavant èn vegnids surdads dus premis da renconuschientscha da mintgamai 500 francs. Ina giada per «JuBla» ch'organisescha eveniments ed aventuras en la natira per giuvenils ed uffants. Ed a Sevgein èn ils promoturs da la plazza da glatsch vegnids onurads – er els per lur lavur voluntara da mantegnair quella plazza onn per onn.

La proxima surdada dal «Premi Reuniun» duai avair lieu il 2022 a chaschun dal «Städtlifest».