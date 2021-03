La pendiculara Val – Gadastatt è gratuita, ed ils bigliets per ir cun skis custan pauc. Ina part dals custs da manaschi da la pendiculara surpiglia persuenter la vischnanca. Quest nov model haja gì in effect positiv sin las frequenzas, e procurà per dapli svieuta en la gastronomia. Quai scriva la Visit Vals SA.

L’onn da fatschenta 2019/2020 han las pendicularas da Val registrà la stagiun da stad 42,5% dapli entradas che l’onn avant. E l’enviern hai er anc dà in terz dapli entradas, quai malgrà che la stagiun ha stuì vegnir interrutta pervi dal lockdown.

Legraivel resultat

Era finanzialmain saja il nov model da finanziaziun sa cumprovà, scriva la Visit Vals SA. Sut il stritg han las pendicularas fatg in gudogn da passa 97'000 francs.

Impressiuns da Val da l'onn 2019: