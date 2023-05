Ils abitants e las abitantas da Schlifras

1 / 22 Legenda: La glieud a la sentupada dal quartier. Andrea Cathomas 2 / 22 Legenda: Esther, Jonas e Fabio Schmuki Andrea Cathomas 3 / 22 Legenda: Ursina Blumenthal La giuvna mamma è dachasa en il quartier. Tgi che tschertgia il contact, quel chattia er quel. RTR 4 / 22 Legenda: Reto Caduff Ha nizzegia il di sulegliv per far lavurs en curtin. Andrea Cathomas 5 / 22 Legenda: Rita Peter Rita Peter giauda il ruaus che regia en ses quartier. Cunquai che ses biadis abitan en la vischinanza po ella adina puspè pertgirar lezs. Andrea Cathomas 6 / 22 Legenda: Vreni e Giachen Derungs Abiteschan gia dapi decennis en la Via Schlifras. Andrea Cathomas 7 / 22 Legenda: Elina, Anita, e Noelia Brenn Las duas figlias han salidà a chaschun dal concert sin giavisch lur bab sco er la «tatta da Rueun». La famiglia schazegia d'abitar a Glion – nua ch'i haja tut quai ch'ins dovria. RTR 8 / 22 Legenda: Vanessa e Maira Durant il concert sin giavisch èn las duas cusrinas stadas sin visita. Ellas han salidà lur famiglias e giavischà la chanzun «Vallada» da Mattiu. RTR 9 / 22 Legenda: Roman Dietrich a la lavur Er mintgadi da viadi tras la Via Schlifras è il postin. Per reparter las brevs e per part er pacs en la Via Schlifras dovra Roman Dietrich circa 45 minutas. RTR 10 / 22 Legenda: Agatha Kaufmann L'anteriura tgirunza Agatha Kaufmann è ina fervainta auditura da Radio RTR. Andrea Cathomas 11 / 22 Legenda: Monica, Mila e Leonardo Eusebio Andrea Cathomas 12 / 22 Legenda: Bernadette Coray Durant l'emna che RTR è stada sin visita a Schlifras è Bernadette Coray stada la vischina dal studio sin quatter rodas. Andrea Cathomas 13 / 22 Legenda: Lorena e Livio Ils biadis da Bernadette Coray termaglian cura ch'els èn sin visita tar la tatta. Andrea Cathomas 14 / 22 Legenda: Paula e Meinrad Gartmann Ella e ses um fan gugent viadis en il lontan. La Via Schlifras è però gia dapi varga 40 onns lur dachasa. Andrea Cathomas 15 / 22 Legenda: Bernadette Coray e Paula Gartmann Las duas vischinas han giugà il gieu «Tgi pomai èsi?». Engiavinà la vusch da Marcus Beer e cunquai gudagnà il gieu ha Paula Gartmann. RTR 16 / 22 Legenda: Flurina, Marco, Lauro e Nico Bass Andrea Cathomas 17 / 22 Legenda: Felizia e Giusep Collenberg Giusep Collenberg è la bun'olma da la surbajegiada nua ch'els abitan. El sa gida da far lavurs manualas. Andrea Cathomas 18 / 22 Legenda: Clau ed Ines Foppa Els abitan dapi 51 onns en la Via Schlifras. L'entschatta plirs onns en in bloc. Pli tard han els bajegià chasa da l'auter maun da la via. Andrea Cathomas 19 / 22 Legenda: Nicole Stiefenhofer Andrea Cathomas 20 / 22 Legenda: Lucrezia Berther Andrea Cathomas 21 / 22 Legenda: Ignaz, Sandra e Vanessa Peng Andrea Cathomas 22 / 22 Legenda: Ibloya Mauch Andrea Cathomas

Diversitad ed individualitad en il quartier da Schlifras

Gugent dat la glieud al quartier da Schlifras l'etichetta da «multiculti». Plinavant saja il quartier fitg anonims, i na saja betg sco en il vitgs. Rumantsch na vegnia strusch pli discurrì. Mo constattan quellas pretensiuns? RTR è quest'emna ida atras il quartier da Schlifras per discurrer cun las abitantas ed il abitants e natiralmain per chattar respostas. Qua intgins fatgs:

I na dat betg ina vita da quartier unica, nua ch'ils blers sa participeschan. Mintga bloc e mintga via laterala è in pitschen microcosmos. Insaquants furman cun lur vischinas e vischins ina pitschna communitad, auters na tschertgan betg quest contact. I na dat betg in squitsch social, la glieud sa viver da moda e maniera individuala.

La lingua rumantscha è fitg ferma en il quartier. I dat blera glieud dals vitgs dal conturn ch'èn vegnì ad abitar a Schlifras ed era glieud da la Lumnezia e da la Cadi èn sa chasads en il quartier. Plinavant san uffants cun geniturs d'ina autra lingua ir èn la scola bilingua a Glion sch'els han emprendì rumantsch cun lur camarats en il quartier.

Il Tudestg ed il Rumantsch domineschan en il quartier da Schlifras. Dasperas è il Portugais fitg ferm, cunquai che var 15 pertschient da las abitantas ed ils abitants èn Portugais.

Radund in terz da las abitantas ed ils abitants vegnan dal exteriur. 14 naziunalitads en represchentadas. L'etichetta «multiculti» n'è betg faussa.

audio Schlifras: Facit suenter in'emna en il quartier 05:20 min, ord Actualitad dals 28.04.2023. Maletg: RTR laschar ir. Durada: 5 minutas 20 Secundas. audio Las linguas en il quartier 03:35 min, ord Actualitad dals 28.04.2023. Maletg: RTR laschar ir. Durada: 3 minutas 35 Secundas. audio Tge manegia la glieud sin via davart convivenza? 04:08 min, ord Actualitad dals 28.04.2023. Maletg: RTR laschar ir. Durada: 4 minutas 8 Secundas.

Impressiuns da ed enturn la Via Schlifras

1 / 16 Legenda: Andrea Cathomas 2 / 16 Legenda: Andrea Cathomas 3 / 16 Legenda: Andrea Cathomas 4 / 16 Legenda: Andrea Cathomas 5 / 16 Legenda: Andrea Cathomas 6 / 16 Legenda: Andrea Cathomas 7 / 16 Legenda: RTR 8 / 16 Legenda: Andrea Cathomas 9 / 16 Legenda: Andrea Cathomas 10 / 16 Legenda: Andrea Cathomas 11 / 16 Legenda: RTR 12 / 16 Legenda: RTR 13 / 16 Legenda: RTR 14 / 16 Legenda: RTR 15 / 16 Legenda: RTR 16 / 16 Legenda: RTR

Schlifras ha giavischà

Ils abitants e las abitantas da Schlifras han giavischà musica e salidà durant in'ura. E lura han duas dad ellas era giugà noss gieu da la saira – il «tgi pomai èsi?». Questa musica plascha ad ils e las da Schlifras:

audio Il concert sin giavisch ord il bus da Schlifras 56:59 min, ord RTR Audio dals 27.04.2023. Maletg: RTR laschar ir. Durada: 56 minutas 59 Secundas.

Tipic Schlifras!

Tge dian ils da Glion davart il quartier e tge ils abitants e las abitantas. Gian-Marco Maissen e Tinet Gaudenz èn stads a dumandar sin via:

07:54 video Tipic via Schlifras! Or da RTR Social dals 27.04.2023. laschar ir. Durada: 7 minutas 54 Secundas.

In cumpliment per Giusep Collenberg

Il cumpliment da l’emna resta quest’emna en la Via Schlifras. Duas vischinas, Ida Maria Buchli e Martina Caduff, engrazian a Giusep Collenberg per ses engaschi aifer il quartier. El haja in pau la «bun'olma» dal quartier.

Giusep Collenberg è simplamain in bun spiert per nossa surbajegiada. Cura ch’insatgi dovra agid, è el qua.

audio Il cumpliment 03:08 min, ord Il cumpliment da l'emna dals 28.04.2023. Maletg: RTR laschar ir. Durada: 3 minutas 8 Secundas.

In zic industria en la zona d'abitar

audio Schlifras – tge gira en la Carossaria Coray 07:05 min, ord Actualitad dals 27.04.2023. Maletg: RTR laschar ir. Durada: 7 minutas 5 Secundas.

Schlifras è in tipic quartier d'abitar. La glieud va la damaun a lavurar e turna la saira a chasa. In commerzi tschertgan ins adumbatten. Ina excepziun datti percunter: En il davos bajetg dil quartier, sch'ins va dil quartier ensi encunter la via da Val, vegn lavurà. En il graschel bajetg cun quatter portas garascha, fan Pieder Coray e sia equipa ora bottas ad autos e vernischeschan silsuenter la tocca da quels autos.

En la stagnaria en la Via Schlifras

1 / 3 Legenda: Davant la stagnaria en la Via Schlifras RTR 2 / 3 Legenda: Il lac... RTR 3 / 3 Legenda: In colluvrer vernischescha in paraculp RTR

Pieder e Cornelia Coray mainan lur stagnaria dapi varga diesch onns. Gia en ils onns avant era il bajetg ina stagnaria e garascha. Cumenzà cun il commerzi a Schlifras en quest bajetg, ha dentant ina firma cun il num «Blumer». Els onns tschuncanta produciva quella firma pulvra da latg ed ulteriurs products. Ussa dat la carossaria da Pieder e Cornelia Coray lavur ad otg persunas e vid la lavur manchi betg. Ins na vesia strusch pli autos cun bottas, ozendi vegnian las bottas fatgas ora pli spert tar ils autos, di Pieder Coray. Ed el futur dovri vinavant stagners che fan questa lavur. Er tar autos electrics, quels sajan puncto carrosseria numnadamain betg uschè differents.

Dapi 50 onns en la Via Schlifras

audio Clau Foppa viva dapi 50 onns a Schlifras 14:26 min, ord Actualitad dals 27.04.2023. Maletg: RTR laschar ir. Durada: 14 minutas 26 Secundas.

Sin visita èn il bus è tranter auter Clau Foppa stà. El abita dapi circa 50 onns en la Via Schlifras, però betg adina en il medem lieu. Ils emprims onns ha Clau Foppa abità en ina abitaziun en in bloc. Silsuenter ha el fatg midada da l'auter maun da la via tranter las chasas pli pitschnas, nua che mintgina ha in agen curtin.

RTR en la Via Schlifras Avrir la box Serrar la box Legenda: RTR Dals 24 fin 28 d'avrigl visita RTR la Via Schlifras e dat il pled a la populaziun da là. Durant l'entira emna va RTR per las vias en il quartier per chattar las istorgias che persunas da là han da raquintar. En quest artitgel vegnan las differentas istorgias rimnadas. Tranter auter emetta Radio RTR er live da Schlifras. mesemna, gievgia e venderdi tranter las 11:00 e 12:00 emissiun live or dal bus d'emetter en la Via Schlifras

gievgia tranter las 16:00 e 17:00 concert sin giavisch. Punct culminant ed il medem mument la finiziun da la visita da RTR furma ina sentupada da quartier. Il venderdi saira a partir da las 17:00 èn abitantas ed abitants da Schlifras envidads ad in pitschen apero en l'Argo. Flurin Caviezel preschenta lura sias impressiuns da Schlifras en in program umoristic. Dapli da l'entira acziun www.rtr.ch/quartiers

Roman Dietrich: Il postin dal quartier

Almain vid il num enconuscha el tuts che abiteschan en la Via Schlifras. Il postin Roman Dietrich porta dapi var 20 onns la posta tar las var 170 abitaziuns dal quartier. Per el na saja quai «nagin striegn». Dentant malgrà ch’el enconuscha tut ils nums sin las chaschas da brevs: tge persunas che stattan davos ils nums sappia el pli e pli pauc.

audio Roman Dietrich, il postin dal quartier 02:34 min, ord Actualitad dals 28.04.2023. Maletg: RTR laschar ir. Durada: 2 minutas 34 Secundas.

Visita dal cabarettist Flurin Caviezel

audio Flurin Caviezel sin visita en il bus da RTR a Schlifras 05:58 min, ord Actualitad dals 26.04.2023. Maletg: RTR laschar ir. Durada: 5 minutas 58 Secundas.

Il cabarettist ed autur Flurin Caviezel è stà l'emprim giast en il bus d'emetter sin quatter rodas. Flurin Caviezel accumpogna l'acziun da RTR «Quartiers – las perlas a l'ur». Fin venderdi observa el il quartier e ses abitants e preschenta lura sias impressiuns da Schlifras en in program umoristic. Las emprimas uras haja il quartier, che saja circa tuttina vegl sco el, fatg ina impressiun simpatica sin il cabarettist.

Legenda: Flurin Caviezel cun il «schlifrofon» Il caberettist Flurin Caviezel ha fatg visita en il bus d'emetter. Cun el ha prendì il «schlifrofon», in instrument che sumeglia er in zic ad ina pumpa d'in velo. RTR

Dachasa en la Via Schlifras

RTR è er stà sin visita en l'abitaziun da Paula Gartmann che viva dapi passa quatter decennis a Schlifras. En quels 40 onns s'è midà tut il quartier, entant che la chasa da Paula Gartmann era pli u main persula l'emprim èn entant vegnidas construidas bleras chasa cun novs vischins e vischinas.

audio Paula Gartmann abita gia dapi passa 40 onns a Schlifras 06:05 min, ord Actualitad dals 26.04.2023. Maletg: Andrea Cathomas laschar ir. Durada: 6 minutas 5 Secundas.

Paula Gartmann banduna però er gugent sia patria en la Via Schlifras. Ensemen cun ses um fa ella gugent viadis pli lungs. Cun excepziun da l'Australia è ella gia stada sin tut ils continents. In giavisch per in viadi en il lontan avess la dunna pensiunada anc. In di faschess ella gugent in viadi en la Namibia. Per quest viadi n'ha ella però anc betg pudì persvader ses um.

Dapi 16 onns abita er Marco Bass en la Via Schlifras. Qua ha el cumprà ina chasa nua ch’el abita cun sia dunna e trais buobs. Sco el raquinta sa tractia d’in quartier ideal per famiglias. D'avair il bogn avert u la plazza da gieu en la vischinanza stima il bab da famiglia fitg.

audio Marco Bass davart la vita da famiglia en la Via Schlfras 05:04 min, ord Actualitad dals 27.04.2023. Maletg: RTR laschar ir. Durada: 5 minutas 4 Secundas.

El haja cunzunt contact cun ils vischins ch’abitan gest dasperas. I dettia adina puspè baterladas, l’enviern per exempel durant far ora naiv. Festas da quartier mancan però a Marco Bass. Avant intgins onns haja el organisà sez ina festa da quartier, e tgisà sch’i dettia ina ulteriura ediziun.

Per famiglias è Schlifras ideal. Nus n’essan betg amez la citad, ma sa sentin tuttina amez la citad.

En l’emissiun Profil raquinta l’um oriund da Sumvitg betg be da la vita en il quartier da Schlifras, mabain er davart sia midadas professiunalas e sia passiun per la musica.

Uffanza e pensiun a Schlifras

Flora Candreja ha abità da 12 enfin 20 onns en il quartier da Schlifras. Lura ha ella bandunà sia chasa, ch’era l’emprima chasa da pliras famiglias en il quartier ed è ida en la Bassa. Ella è ida a Turitg e pli tard lura a Teneriffa per lavurar sco educatura d’uffants pitschens. Ella è lura turnada en Surselva, ha maridà, gì trais uffants e cura che sia mamma è morta ha ella surpiglià la chasa paterna a Schlifras.

audio Flora Candreja: «Durant che jau sun stada davent da Schlifras è tut sa midà» 03:52 min, ord Actualitad dals 25.04.2023. Maletg: RTR laschar ir. Durada: 3 minutas 52 Secundas.

La dunna da prest 80 onns sa regorda anc bain da pli baud, cura ch’i deva anc bleras plauncas, prads e guaud en il quartier. Sin las plauncas, là nua ch’ils blocs èn oz ha ella perfin emprendì dad ir cun skis. Davart la convivenza en il quartier da Schlifras di Flora Candreja ch’i saja in quartier da viver, dentant ch’ins na vegnia betg en contact cun tuts, tuttina sch’ins inscuntra vischins e vischinas, lura dettian ins ina baterlada.

Bildvergleich Regler nach links verschiebenRegler nach rechts verschieben //LEGENDE// Legende: Chasa paterna da Flora Candreja. L’emprima chasa da pliras famiglias en la Via Schlifras, ch’è vegnida bajegiada l’onn 1955. Flora Candreja

Ina spassegiada enavos en il temp tras la Via Schlifras

Hans Lutta e Simon Montalta san bler sur da la citad da Glion. L'emprim ha bainprest 80 onns, il segund ha 96 onns. Els na stattan betg en il quartier da Schlifras, ma els enconuschan l'istorgia da quest abitadi.

audio Spassegiond e sa regurdond atras Schlifras 06:05 min, ord Actualitad dals 25.04.2023. Maletg: RTR laschar ir. Durada: 6 minutas 5 Secundas.

Avant ils onns tschuncanta na gieva nagut.

Il svilup da Schlifras è fermamain collià cun il svilup economic suenter la Segunda Guerra mundiala. Las emprimas chasas èn vegnidas construidas al l'entschatta dals onns tschuncanta. Hans Lutta ch'era lura in buob, sa regorda vi dals abitants da l'emprima chasa. Da quella famiglia n'abitescha nagin pli a Glion. In aspect da Schlifras èn las midadas da maun, glieud vegn e glieud va.

Ils emprims quatter blocs da l'onn 1972 èn naschids da nulla tar abitadis per glieud estra e lavurers da la regiun. L'idea era er da carmalar glieud da la Bassa a Glion ed uschia vender segundas abitaziuns.

Quest eran abitaziuns bunmartgadas. Igl era bajegià simpel.

Il bogn avert che iniziants privats han promovì fin dals onns sessanta, fiss stà in indriz per promover il turissem a Glion. Il svilup da las grondas surbajegiadas ha cumenzà a l'entschatta dals onns settanta a l'ur en il sid da Schlifras. In pèr onns suenter han investiders bajegià ulteriurs blocs cun in zic pli aut standard.

Il num: tge munta Schlifras?

audio Schlifras, ir en schlifras ed il schliffer 05:05 min, ord Linguarias dals 25.04.2023. Maletg: RTR laschar ir. Durada: 5 minutas 5 Secundas.

Tenor il Vocabulari sursilvan è ina schlifra ina glischnera, ruschnera u sglischaduira. Il pled deriva dal tudestg svizzer «schliiferen» che vul dir sa glischnar sin chalzers, patinas u er skis giu d’ina costa u spunda da naiv u glatsch. Quai numn’ins: ir en schlifras, en sursilvan era ir en palas. Dapli davart la derivanza dal num local pudais tadlar en las linguarias.

La populaziun

Tut en tut vivan circa 350 persunas en las chasas dretg e sanester da la Via Schlifras, da quellas èn 66 uffants. La populaziun ha ina vegliadetgna media da 41,6 onns. Tut en tut èn 14 naziunalitads represchentadas. Sin posiziun dus – suenter la naziunalitad svizra – èn ils Portugais e las Portugaisas. Las ulteriuras cifras che RTR ha survegnì da la vischnanca tradeschan che 19 chauns èn dachasa en la Via Schlifras.

Cumenzà a crescher ils onns 1950

1 / 3 Legenda: La gronda part da las chasadas en la Via Schlifras na deva quai anc betg ils onns 1950. Sco ins vesa qua – davos enamez – dominava lura l'agricultura la zona nua che la Via Schlifras maina oz. Flora Candreja 2 / 3 Legenda: La vista sur l'entira citad da Glion ils onns 1950 Flora Candreja 3 / 3 Legenda: Ina fotografia da Glion tranter il 1953 e 1955. Martha e Joseph Vincenz

Il quartier è naschì en la segunda mesadad dal 20avel tschientaner. Avant vegniva quella zona duvrada per l'agricultura. A partir dals onns 1950 procura il svilup economic per in engrondiment da la citad da Glion. Da lura dateschan era las emprimas chasas en la Via Schlifras.