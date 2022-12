Or da RTR Social dals 30.11.2022.

La fin èn paucs pli sperts ed exacts che Yannick Flepp da Sedrun. L'electroinstallatur ha cuntanschì la medaglia da bronz tar il campiunadi mundial da professiuns a Salzburg. Tenor l'organisatur han ils participants stuì installar, reparar e mantegnair sistems da producziun industrials. Mo Hao Jiang da la China ed Edgar Monteiro dal Portugal èn stads megliers. L'um da 23 onns parta il terz plaz cun Yeongmin Kim da la Corea dal Sid e cun Ting-An Chien dal Taiwan. En tut ha el gì 18 contrahents da tut il mund.

Cu il mastergnant è turnà da Salzburg a chasa ha el sco emprim ruassà. La concurrenza è stada ferma e l'occurrenza fitg intensiva. Yannick Flepp na realisescha anc betg ch'el è turnà cun ina medaglia. El è dentant fitg loschs d'avair fatg il terz plaz e vesa questa prestaziun sco buna basa per ses futur.

Impressiuns dal final

L'onn 2020 aveva el gudagnà il campiunadi svizzer da professiuns ed è cunquai sa qualifitgà per il campiunadi mundial. Il mars 2022 ha el reducì ses pensum da lavur per avair dapli temp da trenar.

Entaifer 9 mais ha Jannick Flepp trenà 1'000 uras. Cunzunt gieva per lavurar schuber, exact e spert. La pli gronda sfida è dentant stada il temp: Tar il campiunadi ha el stuì dumagnar ses pensum en 14 uras, en il mintgadi ha el temp 20 uras per la medema installaziun electrica.