Ils lufs èn per il mument fitg activs en il Grischun. En la Surselva hai per exempel dà las emnas passadas bleras annunzias da nursas stgarpadas. L'entschatta d'avust èn vegnidas stgarpadas a Sursaissa 12 ed a Pitasch almain 6 nursas.

Il svilup da la populaziun da lufs en il Grischun pretenda che la situaziun vegnia adattada. Tenor Adrian Arquint stoppia il chantun survegnir la pussaivladad da regular lufs che fetschian problems. Per il mument datti sulettamain la pussaivladad da sajettar in luf, sch'el ha stgarpà aifer in mais 25 nursas ch'eran protegidas cun saiv electrica u chaun da protecziun.

Ils conflicts s'augmentan ed uschia sto il chantun avair la pussaivladad da regular svelt, sch'i dat in luf che stgarpa nursas da muntaneras protegidas.

Different cumportament tar ils lufs

I dat dentant grondas differenzas tranter ils lufs, betg tuts èn problematics. Tar ils lufs en il Grischun vesian ins differents cumportaments, explitgescha l'inspectur da chatscha.

Il triep dal Calanda per exempel è spezialisà sin selvaschina e stgarpa per il solit in animal e maglia tut da quel. I dat dentant era lufs che han il regl da mazzar e na maglian betg tut la charn – atgnamain in mazzar senza profit. Quai saja dentant ina chaussa natirala e sa laschia betg declerar biologicamain.

