Terz plaz per la Posta Ladina

La Posta Ladina, ch’era nominada en la categoria «local» per in Swiss Press Award, ha fatg la 3. plazza quai per sia gasetta da focus davart las chartas da giasts da l’Hotel Waldhaus a Vulpera.

Gudagnà en questa categoria ha il schurnalist da la televisiun RTS Simon Gabioud cun ses film da 13 minutas surda baraccas da lain, construidas avant 60 onns per stagiunaris a Genevra.

Ils premis dal Swiss Press Awards 2022 èn vegnids surdads a l’universitad da Berna. Pascal Gamboni, il musicist e chantautur rumantsch, ha preschentà sia chanzun “in eroplan” ch’el ha cumponì aposta per questa occurrenza.

