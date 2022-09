Skiunzs e skiunzas na ston per gronda part betg pajar bler dapli per cartas da di l'enviern che vegn. Quai mussan retschertgas dal Schurnal regiunal da radio SRF. Las pendicularas na dattan betg - u be per part - vinavant ils custs d'energia pli auts.

Per parts èn ils pretschs per las cartas dal di vegnids fixads gia avant la crisa d'energia e singulas destinaziuns per exempel en l'Engiadin'Ota lavuran cun pretschs dinamics, pia dependents da la dumonda. En las regiuns da Laax, Arosa e Lai restan ils pretschs sco l'onn passà, er la regiun Tavau Claustra na mida betg bler. Ir cun skis en ils territoris da Breil e Sursaissa Mundaun vegn però pli char.

Spargnar energia

Propi gnervusa en cas che la Confederaziun avess da sfurzar da spargnar energia na vegnia la branscha betg. Er sch'els sajan conscients che las pendicularas dovrian blera electricitad saja quai tuttina be 0,5% dal consum da l'entira Svizra. Ins stoppia sa preparar per differents scenaris e restar flexibel sco durant la crisa da corona.

