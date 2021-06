Daniel Cabalzar sajetta per l'emprima giada il resultat maximal

Atganamain aveva Daniel Cabalzar plitost prescha il di da tir. El aveva numnadamain da gidar ad in camerat da far fain quella sonda.

Senza squitsch

La finamira saja stada da sajettar uschè spert e luc sco pussaivel per betg manchentar memia bler temp, La fin finala è il di tuttina daventà in zichel pli hectic che planisà.

Suenter ch'jau hai vis il resultat dal davos sajet vai jau schon dà ina grida da legria. Quai schabegia gea betg mintga di.

Ina pitschna festa ha la famiglia organisà la saira da la victoria. Suenter il proxim exercizi da tir vul Cabalzar alura anc festivar l'eveniment en il rudè da ses camarats da tir.

Bilantscha dal tir champester

Trais tiradurs grischuns han fatg il pli aut resultat pussaivel al tir champester ch'è stà la fin d'emna. Sur la distanza da 300 meters han dus tiradurs sajettà il maximum da 72 puncts. Per l'ina Andrea Stiffler da Tavau, gia per la terza giada suenter il 2013 ed il 2019, e per l'emprima giada Daniel Cabalzar da Castrisch. Arthur Bärtsch da Sankt Antönien ha fatg il maximum da 180 puncts cun la pistola militara.

En tut han radund 2'900 tiradurs e tiraduras sajettà en il Grischun il program dal tir champester. Quai èn stads 400 dapli ch'il 2020.