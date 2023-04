Christian Ruckstuhl è ina da las persunas ch’han lavurà ils dis da Pasca, cura che bleras e blers han gì liber. El è patrugliader dal Touring Club Svizra (TCS) ed emprova da far ir ils autos che han ina panna.

1 / 5 Legenda: Christian Ruckstuhl a Trimmis en il magasin. El è patrugliader dal TCS e gida glieud che ha pannas cun l'auto. RTR 2 / 5 Legenda: Christian Ruckstuhl en acziun durant ina panna. RTR 3 / 5 Legenda: L'auto da lavur da Christian Ruckstuhl cun tut il necessari per gidar tar ina panna d'auto. RTR 4 / 5 Legenda: Er pneus hai en il magasin. RTR 5 / 5 Legenda: Ulteriur material en il magasin a Trimmis. RTR

L’entira fin d’emna da Pasca è il patrugliader Christian Ruckstuhl en acziun. El è staziunà a Trimmis e vegn adina puspè clamà en agid d'automobiliastas ed automobilists ch’han pannas sin via. Dis cun massa traffic sco il glindesdi Pasca cura che massa glieud turna dal sid èn spezialmain pretensius per il patrugliader che lavura gia 36 onns en questa professiun. Betg be pervia ch'i po dar dapli incaps mabain er perquai ch'el sto forsa sez star en colonna.

Naginas acziuns amez las colonnas

Malgrà ch'i stagnescha il traffic sin l'A13 vegn il patrugliader da 62 onns betg clamà pervia da pannas sin u en vischinanza da l'autostrada. Durant l'emprima mesadad da ses servetsch vegn el clamà a chasa tar la clientella perquai che l'auto na vul betg ir quel di. En dus cas è la battaria la culpa, en in auter ina fiergna. En il cas ideal po Christian Ruckstuhl ch'abitescha a Mastrils pinar il toc al lieu. Adina na funcziuna quai dentant betg. Lura èsi pussaivel ch'el sto laschar depannar l'auto per reparar quel en ina garascha. Sch'i dettia propi dapli incaps durant dis cun bler traffic na po il patrugliader betg confermar. Betg vulair siglir en, quai possia capitar mintga di.