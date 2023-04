Mesiras en il Grischun

Sco mesira principala è questa giada vegnì tegnì si il traffic a Panaduz ed a Razén tar las sortidas da l'autostrada, per laschar ir il traffic en «purziuns» da mintgmai ca. 40 autos tras ils vitgs. Quai dueva per l'ina segirar ch'i na dettia naginas colonnas tras ils vitgs e che las organisaziuns d'intervenziun d'urgenza pon passar senza impediments sche quai fiss necessari. Era saja il traffic sin las rutas da guntgir fatgs uschia artifizialmain pli plaun. Quai dess impedir ils automobilists e las automobilistas da guntgir l'autostrada, damai che l'apparat da navigar na mussa betg pli ina ruta pli curta. Tut tenor nua che la fin da la colonna era, èn quellas mesiras vegnidas prendidas a Cuira u a Zizers. Pia ina reacziun tut tenor situaziun. Plinavant è il tempo tar il tunnel d'Isla Bella vegnì reducì sin 80km/h. La finamira era ch'il traffic da transit restia sin l'autostrada ed il traffic sin l'A13 rodlia. Sco Andreas Pöhl, il maina project dal management da traffic e sviaments da l'Uffizi da construcziun bassa, ha ditg sin dumonda dad RTR, han questas mesiras funcziunà bain. El tira perquai in bun facit intermediar suenter ils dis da Pasca.

Il traffic tras il Grischun

Sin l'autostrada A13, tranter Mesocco e San Bernardino hai gì ditg ina colonna il glindesdi da Pasca. Dapi circa las 22:00 è il traffic puspè sa normalisà.

hai gì ditg ina colonna il glindesdi da Pasca. Dapi circa las 22:00 è il traffic puspè sa normalisà. Sin l'autostrada A13, tranter Giuvaulta e Rehanau en direcziun nord è la situaziun sa normalisada vers mesanotg.

Al Gottard

8 kilometers colonna hai gì tranter Biasca ed Airolo, al portal dal sid dal Gottard enturn las 23:00. En il decurs da la notg è la colonna sa schliada.

Sco spetgà hai dà glindesdi Pasca lungas colonnas davant il Gottard. Il suentermezdi è la colonna al portal dal sid s'augmentada fin sin 10 kilometers, quai che ha muntà in temp da spetga da radund 1 ura 40 minutas. Ulteriurs impediments spetga il servetsch da traffic Viasuisse er anc per il mardi ed ils dis suenter.

Nagut spezial – ma bler traffic il venderdi

Sin plirs trajects da la ruta dal San Bernardino ha il traffic stagnà il glindesdi Pasca en direcziun nord. Uschia per exempel en il Mesauc, en la Tumleastga ed en la regiun da Landquart. Tenor la polizia en il rom sco auters onns. Dapli traffic haja però dà questa fin d'emna da Pasca en direcziun sid, bilantschescha René Schuhmacher da la Polizia chantunala dal Grischun.

Accidents haja la Polizia chantunala registrà enturn 20, nagins grevs. Ils blers da quels senza donns da persunas.

Er la polizia dal chantun Uri tira ina bilantscha positiva. Las mesiras per regular meglier il traffic da Pasca hajan funcziunà bain. Tut tenor lunghezza da la colonna avant il tunnel dal Gottard, ha la polizia serrà l'autostrada a Göschenen e Wassen ed il tempo è vegnì reducì gia lunsch davant il portal dal Gottard sin 80 kilometers l'ura.

La pli lunga colonna è bain stada tar 19 kilometers, quai ch'è dentant pli curt che l'onn passà. Ina gruppa da lavur duai uss analisar il management da colonnas.

Traffic da return ha cumenzà dumengia

Sin l'axa nord-sid da l'autostrada A2 ha cumenzà la dumengia enturn mezdi l'unda traffic da return da Pasca. Davant il portal dal sid dal tunnel dal Gottard hai dà in'emprima colonna. Ed anc la saira las 22:00 stevan ils autos tranter Quinto ed Airolo sin radund 4 kilometers. Il temp da spetga muntava a 40 minutas.

Tuts van vers il sid il venderdi sontg

L’autostrada A13 era surchargiada a partir da la damaun dal venderdi sontg, ha ditg René Schuhmacher da la polizia chantunala envers RTR.

Da mezdi era la colonna tar 11 kilometers sin il tschancun tranter Zizers e Rothenbrunnen, quai ha muntà in ura dapli temp da viadi. Enfin uss n’hai betg dà accidents en il Grischun e la situaziun sin las vias è puspè sa calmada en il decurs dal suentermezdi.

Activists blocheschan il Gotthard

Ina gruppa d'activists dal clima ha procurà per irritaziuns sin l'autostrada A2. Davant il portal nord dal tunnel dal Gotthard ha la Polizia chantunala uranaisa transportà davent sis activists ed activistas ch'avevan tatgà sasez vi da la via. Uschia era il tunnel dal Gottard bloccà durant in'ura. Encunter saira èn las activistas ed ils activists tenor la Polizia chantunala da l'Uri puspè vegnids libers.

Gia avant l'acziun avevi al portal nord ina colonna da 15 kilometers en direcziun sid cun il traffic da Pasca. En il decurs dal di è questa creschida fin a 19 kilometers. Encunter la notg è la situaziun lura puspè sa normalisada.

Accident en il tunnel Kerenzenberg

En il tunnel dal Kerenzerberg sin l'A3 en il chantun Glaruna hai dà in accident cun 8 autos blessà e nagin vi dals autos hai per part dà in grond donn material ha communitgà la polizia chantunala glarunaisa. Durant duas uras hai dà vernderdi impediments da traffic sin l'autostrada A3 tranter Reichenburg e Weesen.

Star sin l'autostrada

L’Uffizi federal da vias (Astra) ha avertì da betg bandunar l’autostrada. Quai chaschunia in traffic da guntgida betg giavischà en ils lieus per lung da las vias naziunalas ed in collaps dal traffic en las regiuns. Uschia creschiss era il ristg d’accidents. Quai n'ha però betg gì grond effect en il Grischun. Tenor la Polizia chantunala grischuna hai per exempel era dà colonnas sin la via chantunala a Domat.

La dumengia da Pasca taxescha il TCS la tendenza da colonnas sco plitost pitschna, era sch’il traffic da return duai gia cumenzar il suentermezdi. Ils pli gronds impediments en il traffic dal sid vers nord vegnan spetgads il glindesdi da Pasca. Tranter las 12:00 e las 22:00 saja da quintar cun lungas colonnas avant il portal sid dal Gottard ad Airolo. Era en il decurs da l’emna suenter Pasca possia quai anc dar là temps da spetga.

Var 34'000 plazs da seser supplementars

Per distgargiar las colliaziuns da tren han las Viafiers federalas annunzià che 22 trens supplementars vegnian utilisads sur Pasca da la Svizra tudestga en il Tessin ed enavos. Trens existents vegnian plinavant prolungads. Als viagiaturs stettian uschia a disposiziun radund 34’000 plazs da seser supplementars. Tenor indicaziuns da las Viafiers federalas n'hai enfin la notg dal venderdi sontg dà nagins incaps.

Accumulaziun da vacanzas

Il servetsch d’infurmaziun da traffic Viasuisse spetga quest onn valurs maximalas tar l’intensitad da traffic. Pertge ils dis da Pasca crodan sin l’entschatta da las vacanzas da primavaira en numerus chantuns e pajais federativs da la Germania.

E betg emblidar: Sche vus essas en colonna, faschai il corridor da salvament.

Auto da Posta è optimistic

Sin dapli passagiers era Auto da Posta preparà. Sch’igl haja dapli reservaziuns sin in curs, alura vegnian autos da posta supplementars en funcziun. Il traffic sin l’A13 saja dentant grev da valitar ordavant.

Ins n'ha spitgà dentant betg gronds retards pervia da colonnas sin la ruta vers sid. Tenor experientscha saja la frequenza da traffic pli auta d’Anzainzas u Tschuncaisma che da Pasca, di la pledadra da medias dad Auto da Posta Katharina Merkle. Quai perquai che Pasca saja quest onn baud e cura ch’igl saja pli chaud, hajan ils plaz da campar avert ed il dettia dapli traffic. Sch’in auto da Posta stettia en colonna, alura n’as sappia far bler auter ch’infurmar la clientella en l’applicaziun dad urari e sin las tavlas d’avis davart la situaziun actuala e cussegliar da forsa prender il tren sin tscherts trajects.