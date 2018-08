Suenter otg onns lavur ed investiziuns da bun 6,5 milliuns francs è l'avertura stada il punct culminant – tant per ils represchentants dal turissem e da la vischnanca dad Arosa sco er per ils responsabels da l'organisaziun «Vier Pfoten». L'organisaziun ha procurà che l'urs Napa survegnia ad Arosa in nov da chasa suenter blers onns sut fitg schlettas cundiziuns en in chaset bler memia pitschen, sco anteriur urs da circus en la Serbia.

La fin d'emna dals 4 e 5 d'avust, sonda e dumengia, po lura in e scadin visitar il nov parc d'urs. Il parc porscha er ina pitschna exposiziun davart las circumstanzas da viver dad urs sco Napa. Medemamain avert è lura er il nov indriz da minigolf e la plazza da gieu gist dasper la staziun da las pendicularas.

Maletg 1 / 13 Legenda: L'urs Napa giauda sia nova libertad ed attira l'attenziun da blers giasts. RTR, Gion Gieri Flepp Maletg 2 / 13 Legenda: Napa ha passa 3 ha terren be per el Quai è insatge tut nov per l'urs che ha vivì blers onns en in fitg pitschen chaset. RTR, Gion Gieri Flepp Maletg 3 / 13 Legenda: Cussegliera federala Doris Leuthard ha tegnì in pled da festa per l'avertura. RTR, Gion Gieri Flepp Maletg 4 / 13 Legenda: Da sanester: Revista da Carsten Hertwig (Vier Pfoten), Pascal Jenny (Parc d'urs) e Hans Schmid (Parc d'urs). RTR, Gion Gieri Flepp Maletg 5 / 13 Legenda: Bun 300 persunas e tranter ellas blera prominenza eran envidadas a la festa d'avertura il venderdi suentermezdi. RTR, Gion Gieri Flepp Maletg 6 / 13 Legenda: En l'intern da la plattafurma hai tranter auter ina exposiziun cun infurmaziuns davart urs sco Napa or da fitg schlettas cundiziuns. RTR, Gion Gieri Flepp Maletg 7 / 13 Legenda: L'urs Napa è ordadora. RTR, Gion Gieri Flepp Maletg 8 / 13 Legenda: Monika Fasnacht tegna il pled d'avertura. RTR, Gion Gieri Flepp Maletg 9 / 13 Legenda: Impressiuns da l'avertura. RTR, Gion Gieri Flepp Maletg 10 / 13 Legenda: Avertura dal Parc d'urs ad Arosa. RTR, Gion Gieri Flepp Maletg 11 / 13 Legenda: Er il nov indrizs da minigolf ha il tema urs. RTR, Gion Gieri Flepp Maletg 12 / 13 Legenda: Sche l'urs n'è betg sez tema, lura ses nutriment, qua en furma d'ina masaina. RTR, Gion Gieri Flepp Maletg 13 / 13 Legenda: Il Parc d'urs duai esser tant in magnet turistic sco er in project da la protecziun da la natira. RTR, Gion Gieri Flepp

