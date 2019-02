Investigaziuns duran anc in mument

Las investigaziuns tar la garascha d'autos da posta da la Polizia chantunala n'èn anc betg terminadas. Tenor Markus Walser dal post da medias vegni quai er anc a cuzzar pliras emnas u perfin plirs mais. Uschia na possia la polizia anc betg dar scleriment davart l'origin dal fieu. Tar las investigaziuns ha la polizia dentant survegnì agid d'investigaders externs da fieus. Tge ch'ins sa fin uss sulettamain dir: Tut ils fieus da las davosas emnas n'hajan segiramain da far nagut in cun l'auter (tranter auter: incendi en chasa da pliras famiglias a Cuira ed incendi tar la Ems-Chemie a Domat).

Il nov edifizi sto spetgar

AutoDaPosta vul construir la nova garascha per ils autos da posta en il lieu, nua ch'il vegl bajetg è brischà. Per il schef d'AutoDaPosta da la Svizra Orientala, Walter Schwizer, saja quai lieu ideal, perquai ch'ins è uschia datiers da la staziun principala. In plan da temps na datti il mument dentant anc betg. Ins stoppia per l'ina spetgar giu ils permis da construir e permissiuns da manaschi, per l'autra dentant era las investigaziuns da la Polizia chantunala. Ins saja dentant cun tutta forza vidlonder ed entschaiver a construir uschè spert sco pussaivel.

Betg anc tut ils abitants han pudì turnar

La gronda part dals locataris èn returnads bainspert en lur abitaziuns dal cumplex gist tar l'anteriura garascha. La polizia aveva gia dà liber quellas in di suenter l'incendi. Ma betg tuts han pudì turnar. Quatter da total 28 abitaziuns èn anc vitas, sco l'administraziun ha ditg. Pervia donns restants da l'incendi en quellas anc betg abitablas.

RR actualitad 07:00