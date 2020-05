En il café Zschaler hai per il mument plaz per bunamain 20 osps. Quai è mo la mesadad da la capacitad normala. Ils plazs sajan dentant stads occupads bain, di Linus Caduff:

Jau sun levgià!

L'emprim osp saja gia vegnì curt suenter las 07:00. Da pudair puspè vesair l'osp da tschep saja natiralmain fitg bel, manegia l'ustier da la Lumnezia. L'unic ch'haja in pau disturbà: quel osp n'ha betg dastgà leger las gasettas.

20% pli pauca svieuta

Schebain che l'ustier sa mussa cuntent cun l'emprim di: la svieuta saja in toc pli bassa che uschiglio. Per quest di quinta el cun var 20% damain svieuta che durant in «normal» glindesdi. I manchian anc adina ils lavurers che fan per il mument home-office.

Sco quai che Linus Caduff ha gia l'emna passada ditg envers RTR: sch'i renda da laschar avert, quai vesa el pir suenter in mais. Suenter l'emprim di saja dentant difficil da far ina prognosa da tut il mais. A la fin quinta dentant mintga di.

Nagin vul dar giu sias datas

Inditgar num ed adressa da mintga osp n'è betg obligatoric. Quai ha il Cussegl federal precisà l'emna passada. E sco che Linus Caduff di: «Nagin dals osps vul far quai». Ultra da quai saja il dischinfectar ils mauns in punct plitost stentus. Vid las autras mesiras sa tegnian ils osps dentant relativ bain. Ils blers sajan insumma sa disads vi da las mesiras da distanza ed igiena.